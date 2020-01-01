عبد الرحمن أبو زهرة يكشف كواليس تصريحاته الأخيرة..ويؤكد: "فهمو كلامي غلط"

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قال الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة، إن هناك فهم خاطئ لتصريحاته الأخيرة، موضحًا أنه يمر بظروف قاسية وضغوط غير قادر على تحملها دفعته لقول أنه يفكر فى اعتزال العمل الفنى، وتابع:"فهمو كلامى خطأ..أنا بمر بظروف عائلية قاسية أوى وربنا يصبرنى عليها..ومقلتش هعتزل أنا قلت بفكر فى الاعتزال".



وأضاف "أبو زهرة"، خلال لقاء عبر "سكايب"، ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أنه لا يستطيع أن يعيش بدون الدراما وتفكيره فى الاعتزال كان بسبب الضغوط التى مر بها، وتابع:"أنا مقدرش أعيش من غير دراما وتمثيل..كانت لحظة حزينة ومعرفش أنا قلتها أزى"



الفجر الفني

عبد الرحمن أبو زهرة: أفكر في الاعتزال وحالتي الصحية أسوأ من لطفي لبيب الثلاثاء 14يوليه2020 - 11:18 م

عبدالرحمن ابو زهرةعبدالرحمن ابو زهرة مي مرسي

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تحدث الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، عن قرار لطفي لبيب بالإعتزال،قائلا: "انا عندي حالة أخطر من لطفي لبيب عندي اكتئاب واحساس بغربة والعالم اللي حواليا مش فاهمني".



واضاف عبد الرحمن أبو زهرة من خلال مداخلة هاتفية في برنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور"، قائلا: "أن جميع المخرجين بمصر لم يكونو موجودون عندما كان هو يمثل"،"مهملين اهمال كبير انا كوميديان الدرجة الاولى معرفش ليه هما بيجيبولي ادوار مش مناسبة".



وتابع متحدثا عن أعماله الفنية التي تقدم له،قائلا: "احتفل بمرور 60 عاما على احترافه التمثيل، انا من النوع اللي ممثلش يطق يموت،انا قعدت 40 سنة مفيش مسرحية الا وانا بعملها انا بعشق المسرح والتليفزيون والإذاعة شايف مخرجين كانو كبار قاعدين في بيتهم،زي محمد فاضل زي إنعام محمد علي،أنا مش شايف مطربين ولا شعراء، محدش بيسأل عليا كلهم الله يرحمهم".









وعبر عن الشئ الذي يجعله يخرج من الإكتئاب،هو أن يقوم بتمثيل دور كوميدي،قائلا: "أنا مش عارف الجيل الجديد مبفتحش التليفزيون من الشباب أحمد السقا".









وذكر الفنان عبد الرحمن أبو زهرة أنه يفكر في الإعتزال، قائلا أن الكورونا يمكن أن تكون هي السبب في هذه الراحة الفنية وأضاف أنه ملتزم بالحجر المنزلي.



ووجه "أبو زهرة" رسالة للمنتجين قائلا: "في واحد اسمه عبد الرحمن أبو زهرة عاوز ياخد دور كوميدي،محدش بيبصلي على إني كوميديان"، وتابع أنه فقد زوجته من شهر قائلا: "كانت قصة حب وفكرت أروح لدكتور نفساني بعد وفاتها بقالنا 56 سنة،كنت كل يوم يعدي علينا كان حبنا يزداد".

