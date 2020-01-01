المنظمة الليبية للأمن القومي: هناك مؤامرة مكتملة الأركان على مصر (فيديو)

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 10:48 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
أكد رمزي الرميح، مستشار المنظمة الليبية لدراسات الأمن القومي، أن مصر الكنانة، وأن القبائل الليبية تعي دور مصر لحفظ الأمن القومي بالمنطقة.

وأضاف "الرميح"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي تامر أمين، ببرنامج "آخر النهار"، أن هناك مؤامرة مكتملة الأركان على مصر من أهل الشر، ونحن نعرفهم بالاسم سواء دول أو منظمات أو أشخاص، مؤكدً أن مصر الكنانة محفوظة بحفظ الله، وتجلى فيها نور الله سبحانه وتعالى.

وتابع: "نفتخر بجيرتنا لمصر التي تمثل صمام الأمان للبلدين"، مؤكدًا أن الشعب الليبي على قلب رجل واحد، لافتًا إلى أن أكثر من 50 شيخ من القبائل الليبية وصلوا إلى مصر اليوم، وسيكون لهم لقاء مع الرئيس عبد الفتاح السيسي غدًا الخميس، معلقًا: "القوات المسلحة المصري والليبية هما صمام الأمان في ليبيا". 





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البرلمان الليبي يدعو الجيش المصري للتدخل عسكريا في ليبيا

دعا مجلس النواب الليبي، القوات المسلحة المصرية للتدخل لحماية الأمن القومي الليبي والمصري إذا رأت أن هناك خطرا يطال الأمن القومي البلدين.

وتمثل مصر عمقا استراتيجيا لليبيا على كافة الأصعدة الأمنية والاقتصادية والاجتماعية على مر التاريخ، والاحتلال التركي يهدد ليبيا بشكل مباشر ودول الجوار مجلس النواب الليبي، حسبما أفادت منصة مداد نيوز.

ورحب البرلمان الليبي، بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في وقت سابق بحضور ممثلين عن القبائل الليبية، كما جدد تأكيده على ضرورة ضمان التوزيع العادل لثروات الشعب وعدم العبث بثروات الليبيين لصالح الميليشيات والمرتزقة، كما أكد أن التصدي للغزاة الأتراك يضمن استقلالية القرار الوطني الليبي ويحفظ سيادة ليبيا ووحدتها وثروات ومقدرات الشعب الليبي.

وقال المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، إن تدخل تركيا في ليبيا يسعى لتثبيت جماعة الإخوان والتنظيمات الإرهابية إلى جانب ابتزاز الاتحاد الأوروبي بورقة الهجرة غير الشرعية إضافة إلى السيطرة على النفط والغاز لإنقاذ اقتصاد تركيا المنهار.

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