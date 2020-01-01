بلاغ للنائب العام ضد مرتضى منصور ومحافظ الجيزة ورئيس حي العجوزة

تقدم الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا ببلاغ للنائب العام المستشار حمادة الصاوي ضد مرتضى منصور ومحافظ الجيزة ورئيس حي العجوزة لامتناعه عن تنفيذ القرارات الصادرة بشأن العقار المقيم به مرتضى والكائن (41 أ) شارع أحمد عرابي الصحفيين التابع لحي العجوزة.





والتمس صبري في بلاغه إصدار أمر باتخاذ الإجراءات القانونية لرفع الحصانة عن النائب مرتضي منصور عضو مجلس النواب والتحقيق في هذا البلاغ والذي أكد فيه قائلًا: في ظل سياسات الدولة وتوجيهات السيد رئيس الجمهورية نحو ضبط العقارات المخالفة وذلك لمنع انتشار تلك الظاهرة التي عمت البلاد، ومن منطلق مبدأ المساواة بين الأشخاص، فالمبلغ ضده محتميا بالحصانة التي يتمتع بها باعتباره عضو بمجلس النواب وأصبحت تلك الحصانة هي الستار التي يتخفي فيها ليفعل بها ما يشاء ولا يستطيع احد أن يردعه ويظل هو فوق القانون ضاربا به عرض الحائط غير مهتما بأحكامه التي هي على السواء بين الجميع ليظل السؤال الذي يؤرق الملايين من يحمي مرتضى منصور".





وتابع: المبلغ ضده يمتلك العقار الكائن ( 41 أ ) شارع أحمد عرابي الصحفيين التابع لحي العجوزة إلا أنه بتاريخ 21122010 حرر ضد المبلغ ضده محضر مخالفة مقيد برقم 383 لسنة 2010 مخالفات مباني إدارة التنظيم بحي العجوزة عن قيامه بمخالفة الاشتراطات البنائية الصادر عنها رسومات الترخيص رقم 15 لسنة 2010 بزيادة مسطحات والتعدي على نسبة الفراغات للمناور الداخلية وذلك من الدور الأرضي حتى الدور السابع وعمل تعديلات في المبنى بدون ترخيص مخالفا بذلك شروط الترخيص الصادرة بمسطح مخالفة 1625 م2 بقيمة تقديرية 487500 جنيه.