في بيان رسمي.. العتال يطالب برفع الحصانة عن مرتضى منصور

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 11:01 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

أصدر هاني العتال، نائب رئيس نادي الزمالك، اليوم الأربعاء، بيانا رسميا أعلن خلاله التقدم ببلاغ للنائب العام، يحمل رقم (29845)، ضد مرتضى منصور، رئيس القلعة البيضاء.

 

وجه العتال اتهاما مباشرا لرئيس الزمالك، بالسب والقذف ضده، مطالبا برفع الحصانة البرلمانية، من أجل التحقيق في 100 بلاغ قضائي تم تحريكهم ضد مرتضى منصور.

 

وأكد العتال أن تجاوزات من يجلس على كرسي رئاسة الزمالك فاقت كل الحدود، بعدما أصبح حديثه "الكربوني المكرر" سيلا من السباب والشتائم والخوض في الأعراض، بما ينافي القيم والمبادئ المصرية، ووصل التطاول إلى إهانة الشعب المصري.

 

وأضاف في بيانه: "إعصار الغضب ضرب الجميع، ولم يعد ترديده الأكاذيب ذا جدوى، بعدما نفذ رصيده تماما، والسؤال الذي أتوجه به نيابة عن 100 مليون مصري متى يحاسب ذلك المحتمي بالحصانة؟".

 

وتابع العتال: "على المستوى الشخصي وبعد انتخابي نائبا لرئيس الزمالك بـ22 ألف صوتًا من جانب الجمعية العمومية، التي أطاحت بنجله فضلت عدم الرد على تجاوزاته بنفس سلوكه المشين احتراما وتقديرا للدولة وسيادة القانون".

 

وأشار هاني العتال إلى أنه لجأ إلى الطريق القانوني واليوم تحديدا تقدم ببلاغ جديد ليصل إجمالي البلاغات التي قدمها إلى 109 بلاغ ضد هذا الشخص، مضيفًا: "أنا على يقين أن الوقت قد حان لمحاسبته على كل ما ارتكبه من جرائم في حقي وحق كل شرفاء هذا البلد".

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