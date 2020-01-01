خالد أنور يعلن عن مواعيد عرض "مملكة إبليس"

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روج النجم خالد أنور لمسلسله مملكة إبليس ، حيث نشر البوستر الرسمي للمسلسل وعلق قائلاً : مملكة إبليس الجزء الأول من الأحد للخميس الساعة 9 مساء على mbc masr".



يذكر أن مسلسل مملكة إبليس تدور أحداثه حول حارة الجنة، والتي لا تخضع لقانون، بل لسلطة القوة، تبدأ الصراعات بين جميع أهلها بعد مقتل كبيرهم فتحي أبليس، ليحاول كل منهم فرد ظهره وفرض نفسه فتوةً على الحارة، وخلال ذلك تنكشف أمامنا أسرارًا وخبايا عن ماضي أبليس، تغيّر موازين القوة.



يعد مسلسل "خيانة عهد" آخر أعمال خالد أنور ، وحقق نجاحًا كبيرا وقت عرضه في ماراثون رمضان الماضي، وخاصة بعد تغير محور الأحداث وعرض الحلقة الـ رابعة عشر من أحادث المسلسل من الصراع على المال بين الأخوات إلى بدأ "عهد" في خطتها الانقامية من أشقائها بسبب تورطهم في قتل نجلها "هشام".



والمسلسل من بطولة يسرا، خالد سرحان، خالد أنور، حلا شيحة، عبير صبري، جومانا مراد، تيام قمر، هنادى مهنا، بيومي فؤاد، ومن اخراج سامح عبدالعزيز.

