فايلر يعفو عن صالح جمعة.. ولكن بشرط

كشفت مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي، أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، سيعطي الفرصة الأخيرة لصالح جمعة لاعب الفريق خلال الفترة المقبلة.





وخرج جمعة عن حسابات فايلر منذ مطلع الموسم الجاري، ووصل الأمر بينهما لتبادل التصريحات، مما جعل اللاعب مرشحاً للرحيل عن الأهلي.





وأكد المصدر، أن اللاعب تعاهد على الإلتزام خلال الفترة المقبلة، وتنفيذ تعليمات فايلر بدقة، للحصول على ثقته.





من جانبه، طالب فايلر اللاعب بالمحافظة على وزنه، حيث ظهر زائداً في الوزن نسبياً، بعد التوقف نظراً لتفشي وباء كورونا.





كما شدد فايلر على جمعة، بضرورة الالتزام بتعليماته، وسرعة تسليم وتسلم الكرة، واللعب من الحركة.





كما طالبه بالالتزام بالواجبات الدفاعية وسرعة الارتداد أثناء فقدان الكرة.





وفي نفس السياق، طلب نجوم الفريق من جمعة، التمسك بفرصة فايلر، من أجل العودة مرة أخرى للتشكيل الأساسي للأهلي.



