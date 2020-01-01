البورصة الأمريكية تواصل الارتفاع بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 10:47 م
البورصة الأمريكية
البورصة الأمريكية

أنهت البورصة الأمريكية التعاملات على ارتفاع اليوم الأربعاء،  بعد أن أعلنت شركة "مودرنا" أن لقاح الفيروس العالمي الخاص بها أظهر استجابة مناعية قوية في مرحلته المبكرة من التجارب البشرية.

في حين كشف بنك "جولدمان ساكس" عن قفزة إيراداته بنحو 41 بالمائة خلال الربع الثاني من العام الجاري.

وأظهر تقرير "البيج بوك" أن النشاط الاقتصادي الأمريكي شهد تحسناً خلال الشهرين الماضيين لكنه لا يزال بعيدا عن مستويات قبل الوباء.

وارتفع سهم "آبل" بنحو 0.7 بالمائة بعد أن فازت بدعوى قضائية ضد المفوضية الأوروبية بشأن نزاع ضرائب إيرلندية لعام 2016 يطالب الشركة بدفع 15 مليار دولار.

وبالنسبة للبيانات، سجل النشاط الصناعي في ولاية نيويورك الأمريكية أول ارتفاع موجب له منذ فبراير/شباط الماضي، كنا ارتفع الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة للشهر الثاني على التوالي.

وعند ختام الجلسة، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بأكثر من 0.8 بالمائة إلى 26870 نقطة، وهو ما يعادل ارتفاع 227 نقطة.

كما صعد مؤشر "ستاندرد آند بورز" بنحو 0.9 بالمائة إلى مستوى 3226.5 نقطة، وارتفع مؤشر "ناسداك بنحو 0.6 بالمائة مسجلاً 10550.4 نقطة.

وبحلول الساعة 8:05 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع مؤشر الدولار الرئيسي وهو الذي يتبع أداء العملة الخضراء مقابل 6 عملات رئيسية بنسبة 0.2 بالمائة مسجلاً 96.054.

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