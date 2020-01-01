أمينة خليل لـ"الفجر الفني" عن مسلسل "ليه لأ": لا يحرض البنات على ترك منزل والدهم

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ردت الفنانة أمينه خليل على الإتهامات التي واجهت مسلسل "ليه لا" التي تقول أنه يحريض البنات على مغادرة بيت الأسرة.



وفي تصريح خاص ل"الفجر الفني " قالت:" المسلسل يتناول نموذجاً موجوداً في الواقع، لشخصية "عاليا" التي قررت التحدي وكسر القيود والتقاليد والضغوط التي فرضها المجتمع، لكن هذا لا يعني أن المسلسل يحرض البنات على ترك منزل الأسرة، فهذا ليس صحيحاً بالمرة، نحن ندعم فكرة أن الفتيات تعمل، ولا تتزوج من شخص لا تحبه، وأن يكون لديها حريتها الشخصية في الاختيار" .



وأستكملت حديثها قائلة:"لا يصح أن نطبق هذا المبدأ على الفن، فتقديم شخصية "زعيمة عصابة" مثلاً لا يعني تحريض المجتمع على السرقة، وعندما أقدم شخصية فتاة "مدمنة مخدرات" فلا يعني أنني أشجع على ذلك" .





وأضافت أمينة قائلة:" نحن فقط نقدم نموذجاً، ونحكي قصة موجودة في الواقع من كل جوانبها، فنطرح وجهة نظر الأم غير المقتنعة، والخالة التي تشجع، والعم الذي يستخدم وسائل قاسية في العقاب، وصديقة تساند، وأخرى تقاطع" .





