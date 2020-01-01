"المواطن ذهب بملابسه فقط".. أحمد موسى: الأسمرات حلم تحول لحقيقة

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 10:24 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الأسمرات حلم تحول لحقيقة للقضاء على العشوائيات، مشيرًا إلى أن الحكومة حققت إنجازًا كبيرًا في هذا المشروع الكبير،

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال برنامج «على مسئوليتي»، أن حي الأسمرات يضم حاليًا ما يزيد عن 13 ألف أسرة، وكل عمارة بها 2 أسانسير، مشيرًا إلى أن سكانها في حالة كبيرة من السعادة بعدما انتشلتهم الدولة من العشوائيات للمعيشة في مثل هذا المكان الرائع الذي تم تجهيزه كاملًا.

وأضاف أن المواطن الذي انتقل للسكن في حي الأسمرات ذهب بملابسه فقط، والمنازل مجهزة بمفروشاتها ومحتوياتها كاملة، مشيرًا إلى أن حلم الأسمرات تحول إلى حقيقة للقضاء على العشوائيات.

   


وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، عددا من المشروعات القومية من بينها المرحلة الثالثة من سلسلة إسكان الاسمرات وهي "الأسمرات ٣" والتي تضم الاف الوحدات السكنية الكاملة الخدمات والمرافق، بالإضافة إلى افتتاح أكبر مجمع للخدمات يستطيع أن يلبي مطالب نحو 100 ألف نسمة يقطنون مشروع الأسمرات بمراحله الثلاث.

ويضم مشروع «الأسمرات 3» 7440 وحدة سكنية في 124 عمارة تتكون من أرضي و9 أدوار متكررة وتحتوي كل عمارة على 60 وحدة و176 محلا تجاريا متنوع الاستخدام، بجانب تنفيذ 4 ملاعب متعددة الأغراض وملعب كرة قدم وحمامي سباحة ومبنى اجتماعي وحديقة أطفال و4 حضانات على مساحة 460 مترا لكل حضانة و4 وحدات صحية بالمساحة نفسها وساحة انتظار سيارات تسع ألف سيارة علاوة على إنشاء مسجد وكنيسة لخدمة أهالي المنطقة.

وكان الرئيس السيسى قد تفقد فى يونيو الماضى 2020 مشروع الاسمرات ٣ السكني بالمقطم الذي تم تشييده لنقل وتسكين الأسر والأهالي من قاطني العشوائيات والمناطق الخطرة داخل مجمع سكني حديث يوفر لهم واقعا مجتمعيا جديدا به جميع الخدمات السكنية والمجتمعية على نحو متكامل.

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