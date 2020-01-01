نهال عنبر عن ابنها "أطيب وأحن قلب في الدنيا "

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غازلت النجمة نهال عنبر جمهورها بصورة جديدة مرسومة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام.



وظهرت بالصورة برفقة ابنها وعبرت عن حبها الشديد له قائله : مع ابني وحبيبي ورح قلبي وحياتي المخرج الكبير حسام الحسيني أطيب وأحن قلب في الدنيا.



وعلق الكثير من المتابعين وعلق أحدهم قائلاً : ربنا يخليكم لبعض.



والجدير بالذكر أن نهال عنبر، شاركت في سباق دراما رمضان 2020 في مسلسل "فرصة ثانية"، الذي من بطولتها وشارك في بطولته كل من أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة وتميم عبده، وهو معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سنيرجى.