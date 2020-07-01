مراجعة ليلة الامتحان مادة الجيولوجيا للصف الثالث الثانوي..اجابة نموذج الجيولوجيا للثانوية العامة

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 10:14 م
مادة الجيولوجيا
مادة الجيولوجيا
مراجعة ليلة الامتحان مادة الجيولوجيا للصف الثالث الثانوي..اجابة نموذج الجيولوجيا للثانوية العامة

مراجعة ليلة الامتحان مادة الجيولوجيا للصف الثالث الثانوي 2020، ينتظرها الكثيرين من طلاب الثانوية العامة، الذين سيدخلون يوم الأحد القادم 19 يوليو 2020، امتحان الجيولوجيا للثانوية العامة، كانت امتحانات الصف الثالث الثانوي العام، كانت قد بدأت في الحادي والعشرين من شهر يونيو الماضي، وسط جو من الخوف بسبب فيروس كورونا المتفشي في جميع أنحاء العالم، وقد فرضت وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع وزارة الصحة إجراءات أمنية وصحية للحفاظ علي الطلاب ومراقبي اللجان.


مراجعة ليلة الامتحان لمادة الجيولوجيا

الكثير من مدرسي مادة الجيولوجيا وخبراء المادة عكفوا علي وضع مراجعات، وملخصات لمساعدة طلاب 3 ثانوي القسم علمي علوم في تجاوز مادة الجيولوجيا، والتي سيمتحنها الطلاب يوم الأحد 19 يوليو 2020، وكيفية تقسيم الوقت في مذاكرة جميع فصول مادة الجيولوجيا، والاجابة الكاملة علي أسئلة كتاب الوزارة في الجيولوجيا.

مراجعة الجيولوجيا





توزيع درجات مادة الجيولوجيا

أسئلة مادة امتحان الجيولوجيا  45 سؤالًا  وتكون الاسئلة متنوعة ما بين اختياري واجباري وأسئلة موضوعية وكذلك مقالية ويكون توزيع درجات امتحان الجيولوجيا بحيث تكون الاسئلة من رقم 1 إلى 3 اختياري وكل  سؤال منها درجة واحدة.

الاسئلة من رقم 4 إلى رقم 6 وتكون اجبارية و كل منها درجة واحدة.
الاسئلة من رقم 7 إلى 9 اجبارية وكل منها درجتين.
السؤال 10 يكون اختياري وعليه درجة واحدة.
الاسئلة من رقم 11 حتي رقم 15 اجبارية وعلى كل منها درجة واحدة.
السؤال 16 يكون اختياري وعليه درجتان.
السؤالان 17 و18 اجباري وعلى كل منهما درجتان.
الاسئلة من 19 حتى 21 اختياري وعلى كل منها درجة واحدة.
الاسئلة من 22 إلى 24 اجباري وعلى كل منها درجة واحدة.
الاسئلة من 25 إلى 27 اجباري وعلى كل منها درجتين.
السؤال 28 إختياري وعليه درجة واحدة.
الأسئلة من 29 إلى 33 اجباري وعلى كل منها درجة واحدة.
السؤال 34 اختياري وعليه درجتين.
السؤالين 35 و 36 اجباري وعلى كل منهما درجتين.
السؤال 37 اختياري وعليه درجة واحدة.
الاسئلة من 38 حتى 42 اجباري وعلى كل منهم درجة واحدة.
السؤال 43 اختياري وعليه درجتان.
السؤالان 44 و 45 اجباري وعلى كل منهما درجتان.
امتحان مادة الجيولوجيا سيكون يوم الاحد القادم التاسع عشر من شهر يوليو 2020، حيث سيقوم طلاب القسم العلمي للصف الثالث الثانوي بأداء الامتحان.

مراجعة ليلة الامتحان مادة الجيولوجيا للصف الثالث الثانوي..اجابة نموذج الجيولوجيا للثانوية العامة

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