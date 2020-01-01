وائل الإبراشي: مصر مستعدة لكافة الاحتمالات في ليبيا

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 10:16 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن العلاقات بين مصر وليبيا مصيرية بين الشعبيين، وتابع:" حددنا موقفنا فى ليبيا بوضع الخطوط الحمراء التى وضعها الرئيس عبد الفتاح السيسى، "سرت الجفرة"، كونها تتعلق بالأمن القومى المصرى"، مشددًا على أن مصر مستعدة لأى شئ يهدد أمن ليبيا.

وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن العلاقات المصيرية مع الشعب الليبى يحتم على مصر أن تستعد لكافة الاحتمالات، موضحًا أن هناك وفدًا من المجلس الأعلى لشيوخ وأعيان القبائل الليبية، وصل القاهرة منذ قليل لمنافشة مستجدات الأزمة وسب حلها.

وأكد "الإبراشى"، أن مصر لها مكانتها فى المنطقة وهى دائمًا الملاذ لحل الأزمات، مشددًا على أن القوات المسلحة المصرية قادرة حفظ أمن مصر القومى.

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دعا مجلس النواب الليبي، القوات المسلحة المصرية للتدخل لحماية الأمن القومي الليبي والمصري إذا رأت أن هناك خطرا يطال الأمن القومي البلدين.

وتمثل مصر عمقا استراتيجيا لليبيا على كافة الأصعدة الأمنية والاقتصادية والاجتماعية على مر التاريخ، والاحتلال التركي يهدد ليبيا بشكل مباشر ودول الجوار مجلس النواب الليبي، حسبما أفادت منصة مداد نيوز.

ورحب البرلمان الليبي، بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في وقت سابق بحضور ممثلين عن القبائل الليبية، كما جدد تأكيده على ضرورة ضمان التوزيع العادل لثروات الشعب وعدم العبث بثروات الليبيين لصالح الميليشيات والمرتزقة، كما أكد أن التصدي للغزاة الأتراك يضمن استقلالية القرار الوطني الليبي ويحفظ سيادة ليبيا ووحدتها وثروات ومقدرات الشعب الليبي.

وقال المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، إن تدخل تركيا في ليبيا يسعى لتثبيت جماعة الإخوان والتنظيمات الإرهابية إلى جانب ابتزاز الاتحاد الأوروبي بورقة الهجرة غير الشرعية إضافة إلى السيطرة على النفط والغاز لإنقاذ اقتصاد تركيا المنهار.

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