الدوري الإيطالي - ميلان يعبر بارما بالثلاثة.. ونابولي يتعثر أمام بولونيا

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 10:10 م
بوابة الفجر
وكالات
حقق ميلان فوزًا مثيرًا على حساب ضيفه بارما بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب سان سيرو، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وفي المباراة الأولى، تقدم بارما في الدقيقة 44 عن طريق جاسمين كوريت، قبل أن يدرك ميلان التعادل عن طريق فرانك كيسي في الدقيقة 55، ثم أضاف المدافع أليسيو رومانيولي الهدف الثاني في الدقيقة 59.

وفي الدقيقة 77 سجل التركي هاكان كالهانجولو الهدف الثالث لميلان.

ورفع ميلان رصيده إلى 53 نقطة في المركز السابع بفارق الأهداف خلف نابولي، فيما تجمد رصيد بارما عند 40 نقطة في المركز الثاني عشر.

وفي مباراة أخرى بالمرحلة ذاتها، سقط نابولي في فخ التعادل مع مضيفه بولونيا 1 /1 .

وسجل المدافع اليوناني كوستاس مانولاس هدف  التقدم لنابولي في الدقيقة السابعة، لكن موسى بارو سجل هدف التعادل لبولونيا في الدقيقة 80..

ورفع نابولي رصيده إلى 53 نقطة في المركز السادس بفارق الأهداف أمام ميلان، فيما رفع بولونيا رصيده إلى 43 نقطة في المركز العاشر.

وفي مباراة أخرى، فاز سامبدوريا على ضيفه كالياري 3 / صفر.

وتقدم سامبدوريا في الدقيقة الثامنة عن طريق مانولو جابياديني، قبل أن يسجل فيدريكو بونازولي هدفين في الدقيقتين 40 و53.

ورفع سامبدوريا رصيده إلى 38 نقطة في المركز الثالث عشر، فيما تجمد رصيد كالياري عند 41 نقطة في المركز الحادي عشر.

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