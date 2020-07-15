ترامب يحذر إيران في تغريدة بالفارسية

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 10:08 م
بوابة الفجر

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تغريدة اليوم الأربعاء، يحذر فيها إيران من الإقدام على تنفيذ حكم الإعدام بحق ثلاثة أشخاص شاركوا في احتجاجات معارضة للحكومة في العام الماضي.

 

وقال ترامب بتغريدة بالفارسية قال بها: "حكم على ثلاثة أشخاص بالإعدام في إيران لمشاركتهم في احتجاجات. تنفيذ الحكم متوقع خلال لحظات. إن إعدام هؤلاء الأشخاص الثلاثة يبعث برسالة رهيبة للعالم، ولا يجب الإقدام عليه".

 

وأشارت وسائل إعلام أمريكية إلى أن الأشخاص الثلاثة هم سعيد تمجيدي، ومحمد رجبي وأمير حسين مرادي، وقد كانوا من بين "آلاف الأشخاص الذين يعتقد أنهم أوقفوا إثر مشاركتهم في مظاهرات ضخمة مناهضة للحكومة في نوفمبر".

 

وقال موقع The Hill إن الأشخاص المذكورين تم اتهامهم بـ"المشاركة في أعمال تخريب وحرق متعمد بنية مواجهة جمهورية إيران الإسلامية وشن حرب ضدها".


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