سعد لمجرد يطلق أغنيه "عدى الكلام" على أنغامي









أطلق النجم سعد لمجرد أغنيتة المصرية "عدى الكلام اليوم على ابلكيشن أنغامي.





الأغنية كلمات أمير طعيمة .. الحان عزيز الشافعي .. توزيع توما.









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