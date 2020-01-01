سعد لمجرد يطلق أغنيه "عدى الكلام" على أنغامي

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 10:02 م
سعد لمجرد
سعد لمجرد
الفجر الفني


أطلق النجم سعد لمجرد أغنيتة المصرية  "عدى الكلام اليوم على ابلكيشن أنغامي.

الأغنية كلمات أمير طعيمة .. الحان عزيز الشافعي .. توزيع توما.


أنغامي هو منصة رقميه للموسيقى متوفر على كل أنظمة التشغيل والأول من نوعه في الشرق الأوسط، حيث أنه يحتوي على أكبر موسوعة من الأغاني.

 وتُعتبر اليوم المنصّة الموسيقيّة الأولى والرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع مكتبتها الموسيقيّة الضخمة الّتي تحوي أكثر من 30 مليون أغنية متوفّرة لأكثر من 80 مليون مستخدِمًا.

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