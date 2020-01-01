خصم 10 آلاف جنيه من لاعب الترسانة بالقسم الثاني

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قرر مجلس إدارة نادي الترسانة، برئاسة طارق سعيد، خصم 10 آلاف من اللاعب وليد فوزي، وتحويله للتحقيق، بسبب تصريحاته، عبر أحد القنوات الفضائية، بأنه يملك عرضين من الأهلي والزمالك.



ونفى الترسانة في بيان رسمي، تلك التصريحات، مشيرا أن لابد من وصول عرض رسمي، للنادي من جانب أي فريق يرغب في ضم أي لاعب من الفريق الأول، بالقسم الثاني.



كما رفض مجلس إدارة الترسانة، رحيل أي لاعب إلا عقب التأهل للدوري الممتاز، رغم أن الترسانة ضمن الأندية المهددة بالهبوط للقسم الثالث.



