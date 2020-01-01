مصطفى قمر يشوق متابعيه لألبومه الجديد "لمن يهمه الأمر2"

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شوق المطرب مصطفي قمر لألبومه الجديد "لمن يهمه الأمر 2 ' ، حيث صورة له عبر حسابه بموقع إنستجرام.



وعلق علي الصورة قائلاً : قريباً لمن يهمه الأمر 2 ، وهنأه الكثير من متابعيه وعلق أحد المتابعين قائلاً "ربنا يوفقك يا نجم" .



ألبوم "لم يهمه الأمر 2" يضم أغانى " حاغنيلِك ، دقى عودك - حنونة ، مسافر ،عجوز فى المدينة ، حبك على جبينى".



يذكر أن الجزء الأول من ألبوم "لمن يهمه الأمر 2". طرح فى فترة تسعينيات القرن الماضى.



وفي سياق آخر، طرح مصطفى قمر مؤخرًا ألبوم "ضحكت ليا" وحقق الألبوم نجاحًا كبيرًا، وتعاون فيه مع مجموعة من الشعراء والملحنين، منهم تامر حسين، رامي جمال، توما ، أسامة مصطفي، وسام عبد المنعم، حسن عطية، نور الدين محمد، أحمد العدل، عادل حقي، شريف بدر، أحمد إبراهيم.