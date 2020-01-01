"مسائية الرؤية" تستعرض التوجهات الإستراتيجية لجامعة الحدود الشمالية

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 10:03 م
بوابة الفجر

قامت إمارة منطقة الحدود الشمالية، اليوم الأربعاء، بتنظيم مسائية الرؤية التي قدمتها جامعة منطقة الحدود الشمالية، ونُفّذت في محافظة رفحاء أمس بمسرح مركز الاحتفالات بهدف رفع الوعي بمستهدفات رؤية 2030.

 

وأوضح وكيل الجامعة للجودة والتطوير ومستشار رئيس الجامعة الدكتور نايف بن فوزي الرويلي أن تنفيذ مسائية الرؤية يأتي بناء على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية وفق مستهدفات رؤية 2030, شارحاً مستهدفات الجامعة و مؤشرات الأداء والمشاريع الجامعية، وإنشاء مكتب PMO مؤشرات الأداء للجامعة، مشيراً إلى أن عدد ساعات التطوع بلغت 28824 ساعة تطوع، وتستهدف الجامعة 35000 متطوع.

 

وتناول الدكتور نايف الرويلي مشروعات الجامعة وفق رؤية 2030 من حيث توجه الجامعة الإستراتيجي والخطة الإستراتيجية للجامعة 2020 - 2025م، وركائز الهيكلة التنظيمية، ومشروع تطوير الهيكل الإداري، ومؤشر الإنتاج العلمي، وتوزيع الاستشهادات المرجعية ضمن شبكة العلوم.

 

فيما تحدث وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور فراس بن محمد المدني عن المجال الأكاديمي وهيكلة البرامج والتخصصات، وسمات طلاب جامعة الحدود الشمالية، والتعليم الإلكتروني، والتعليم عن بُعد.

 

واختتم الدكتور المدني حديثه ببرنامج القبول الجامعي 1441 - 1442هـ الذي بيّن أن عدد خريجي الثانوية العامة بالمنطقة 6818 طالبا وطالبة، وأن الطاقة الاستيعابية للجامعة 4610 طلاب وطالبات، فيما بلغت الكليات والتخصصات الحالية بالجامعة 16 كلية.

 

 

 

 

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 13,549 مليون إصابة، بينهم أكثر من 583 ألف حالة وفاة، وأكثر من 7,911 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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