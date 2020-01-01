أستاذ فيروسات: بوابات التعقيم الالكترونية تعطي إحساس خاطئ بالأمان.. وضارة على الصحة

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 10:01 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
قال أحمد شاهين، أستاذ علم الفيروسات، إن بوابات التعقيم الإلكترونية تعطي إحساس خاطئ بالأمان والوقاية من فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن هذه الأبواب قد يكون لها تأثير ضار بسبب المواد الكيميائية التي يتم رشها على المواطنين وقد يكون لها تأثير ضار على الجلد أو العين.

وفي ذات السياق أشار شاهين في اتصال هاتفي ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" إلى أن الأسانسيرات تعتبر من الأماكن المغلقة التي تسبب في انتقال العدوى بشكل سريع "، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية من تباعد اجتماعي وارتداء الكمامات.

كانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت اليوم، الأربعاء، عن خروج 591 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 26135 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 913 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 59 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 84843 حالة من ضمنهم 26135 حالة تم شفاؤها، و4067 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا بوابات تعقيم بوابات التعقيم الإلكترونية المنظمه العالميه الصحه العالميه

أخبار تهمك

باهر المحمدي يكشف حقيقة اقترابه من الأهلي والزمالك

منذ أقل من ساعتين

التفاصيل الكاملة لكارثة بدء ملء خزان سد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات

حقيقة أزمة الشرط الجزائي في عقد فايلر مع الأهلي

منذ 43 دقيقة

التحريات تكشف ملابسات اقتحام شاب لمدينة الإنتاج الإعلامي

منذ حوالي 10 ساعات

بعد انهيال العروض عليه.. فايلر يرفض رحيل هذا اللاعب

منذ ساعة و 8 دقيقة

بـ 2 مليون دولار.. سعر صفقة الأهلي والزمالك الجديدة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أول رد مصري على الاستفزازات الإثيوبية بشأن ملء سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

قرار عاجل من رئيس الوزراء بشأن حريق طريق الإسماعيلية

منذ حوالي 5 ساعات

بيان مصري بعد قليل ردًا على إعلان إثيوبيا ملء سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الذهب يرتفع في السوق المحلى وعيار 21 يسجل مستوى تاريخي

منذ حوالي 11 ساعة

الزمالك يصفع الأهلي ويقترب من ضم نجم الأحمر رسمياً

منذ حوالي 5 ساعات

شاهد| بـ"هوت شورت وتوب".. فتاة ليل ترقص داخل مسجد في قطر.. والسلطات تتكتم (معلومات وتفاصيل)

منذ حوالي 8 ساعات

برباتوف يوجه رسالة نارية إلى جاريث بيل

منذ 37 دقيقة

الأهلي يصدم جماهيره ويُقدم صفقة ذهبية إلى الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

تعليق ناري من أحمد موسى على تصريحات وزير الري الإثيوبي (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

هدف الأهلي.. الزمالك يفشل في ضم نجم منتخب مصر

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

الصور الأولى لبوابات التعقيم الذاتي "تحيا مصر" قبل نشرها بالأماكن الأكثر ازدحاما

تقتل "كورونا" خلال 5 ثوان.. تعرف على "بوابة التعقيم"

تركيب بوابة تعقيم أمام الادارة التعليمية بالدقهلية (صور)

وزير التعليم عن تجربة الأبحاث: "نقلة كبيرة.. ورب ضارة نافعة" (فيديو)

أستاذ فيروسات يُحذر: الكمامات تكون مصدر للعدوى في هذه الحالة (فيديو)

شعبة المستلزمات الطبية: بوابات التعقيم عبارة عن فنكوش (فيديو)

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:54 م

تعليق ناري من أحمد موسى على تصريحات وزير الري الإثيوبي (فيديو)

التفاصيل الكاملة لكارثة بدء ملء خزان سد النهضة

04:00 م

شاهد| بـ"هوت شورت وتوب".. فتاة ليل ترقص داخل مسجد في قطر.. والسلطات تتكتم (معلومات وتفاصيل)

02:35 م

الأهلي يصدم جماهيره ويُقدم صفقة ذهبية إلى الزمالك

04:33 م

قرار عاجل من رئيس الوزراء بشأن حريق طريق الإسماعيلية

05:15 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام