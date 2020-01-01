معتز عبدالفتاح عن أزمتي سد النهضة وليبيا: مصر تقف على أرض صلبة (فيديو)

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 09:59 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
طالب الدكتور معتز عبد الفتاح، مساء اليوم الأربعاء، بالهدوء وعدم التوتر تجاه أزمتي سد النهضة الإثيوبي والتواجد التركي في ليبيا، مؤكدا أن مصر تقف على أرض صلبة.

وأضاف عبد الفتاح، خلال تقديمه برنامج "90 دقيقة" عبر فضائية "المحور"، "كل جيش تركيا اللي في ليبيا مش 1٪ من جيشنا، وإثيوبيا لديها أزمة كبيرة وهي استحالة تخزين كميات المياه التي تسقط سنويا أمام السد، هيخزن الكمية المارد تخزينها وفي النهاية المياه برضو هتمر لينا وإلا هيغرق إثيوبيا".

    

تابع:"إثيوبيا دولة بها 80 عرقية بينهم خلافات وخناقات، خلافهم مع مصر أحد الأسباب اللي بيخليهم مايضربوش بعض، ومن مصلحة آبي أحمد استمرار الأزمة مع مصر والسودتن كضمانة لهدوء الداخل الإثيوبي".



أكدت مصادر، أن بيانًا مصريًا شديد اللهجة سيصدُر بعد قليل، ردًا على إعلان إثيوبيا مساء اليوم الأربعاء، بدء المرحلة الأولى من ملء خزان سد النهضة، دون اتفاق مع القاهرة والسودان.

وأضافت المصادر، في تصريحات خاصة إلى "الفجر"، أن الرد المصري سيكون قويًا، ويتضمن عددًا من النقاط المهمة في مواجهة الموقف الإثيوبي المتعنت والمخالف لجميع الاتفاقيات ومسار المفاوضات.

كان وزير الري والمياه والطاقة الإثيوبي سيليشي بيكيلي، قال في تصريحات اليوم الأربعاء: إن "عمليات ملء سد النهضة قد بدأت"، متابعًا: "المفاوضات بشأن سد النهضة مستمرة ليس للجيل الحالي فقط وإنما لصالح الأجيال القادمة.. تم الاتفاق على بعض النقاط خلال الاجتماع مع مصر والسودان".


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فجر وزير المياه والري الإثيوبي سيليشي بيكيلي، مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن سد النهضة الذي تبنيه بلاده دون اتفاق مع مصر والسودان.

وأعلن وزير الري والمياه والطاقة الإثيوبي سيليشي بيكيلي، اليوم الأربعاء، بدء ملء وتخزين المياه في سد النهضة الإثيوبي رسميًا، وذلك بعد يومين من انتهاء جولة المفاوضات مع مصر والسودان، دون وصول الأطراف الثلاثة إلى أي اتفاق.


ونقل التلفزيون الإثيوبي عن وزير المياه والطاقة قوله: إن "عمليات ملء سد النهضة قد بدأت"، متابعًا: "المفاوضات بشأن سد النهضة مستمرة ليس للجيل الحالي فقط وإنما لصالح الأجيال القادمة.. تم الاتفاق على بعض النقاط خلال الاجتماع مع مصر والسودان".

وأكد الوزير الإثيوبي، أن المرحلة الأولى لملء السد تُقدر بـ 4.9 مليار متر مكعب.


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