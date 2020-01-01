الأقصر تنتهي من إزالة معوقات محور السوفوتيل السياحي بطول 11 كيلومتر (صور)

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 09:52 م
بوابة الفجر
طاهر الحساني
شهد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم الأربعاء، تنفيذ اعمال الازالات الاخيرة للمشروع القومي لاخلاء وتمهيد طريق محور السوفيتيل السياحي الرابط ما بين مطار الأقصر الدولي إلى مدخل مدينة الزينية بطول 11 كم وعرض 25 كم والذى يساهم في توفير الوقت والمجهود لوصول الأفواج السياحية لقلب مدينة الأقصر.

جاء ذلك بحضور كل من العقيد احمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية شمال الاقصر والمهندس أسعد مصطفى مدير مديرية الطرق ومسئول المشروعات بالمحافظة ويوسف جلال نائب رئيس المركز واحمد ابوعيش سكرتير المركز.

ومن جانبه شدد محافظ الأقصر على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لانهاء اعمال رصف وتمهيد الطريق ليكون جاهزا قبل بدء الموسم السياحى القادم لتيسير زيارات الافواج السياحية.
وتقدم المحافظ بالشكر والعرفان لاهالى مدينة الزينية مقدرا لهم تعاونهم مع الجهات المسئولة وتسهيل اعمال الازالات بشكل ميسر ودون اى اعتراض فى ملحمة عظيمة سيشهد عليها التاريخ.

وفي إطار استمرار أعمال شرطة المرافق بمحافظة الأقصر لتحقيق الأنضباط بالشوارع والميادين وضبط المخالفين وإزالة الأشغالات تيسيرا للحركة المرورية وأنضباط الشارع شنت شرطة مرافق الأقصر اليوم الاربعاء حملة مكبرة بموقف ارمنت بمركز ومدينة البياضية.

وأوضح المقدم أشرف أبو الفتوح مدير إدارة شرطة المرافق بمحافظة الأقصر انه تم تحرير عدد 18محضر اشغال طريق، و12محضر نظافة والقاء مخلفات، و22 محضر مضبوطات اشغال تم التحفظ عليها بمجلس مدينة البياضية، وكما تم تنفيذ 27 محضر إزالات إدارية.

وأضاف مدير إدارة شرطة المرافق أن اعمال الحملة تمت بالتنسيق مع اللواء محمد صحصاح وكيل الوازرة رئيس مركز ومدينة البياضية وبحضور محسن ربيع نائب رئيس المركز وجمال عبد العزيز سكرتير المركز، مشيرًا إلى تكثيف جهود المديرية من خلال التعامل مع المخالفات بمختلف أنواعها بحزم وسرعة للقضاء عليها أولًا بأول وردع المخالفين فى ضوء توجيهات كل من المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر واللواء أيمن راضى مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الأقصر.
الأقصر تنتهي من إزالة معوقات محور السوفوتيل السياحي بطول 11 كيلومتر (صور)
الأقصر تنتهي من إزالة معوقات محور السوفوتيل السياحي بطول 11 كيلومتر (صور)
الأقصر تنتهي من إزالة معوقات محور السوفوتيل السياحي بطول 11 كيلومتر (صور)
الأقصر تنتهي من إزالة معوقات محور السوفوتيل السياحي بطول 11 كيلومتر (صور)
الأقصر تنتهي من إزالة معوقات محور السوفوتيل السياحي بطول 11 كيلومتر (صور)
الأقصر تنتهي من إزالة معوقات محور السوفوتيل السياحي بطول 11 كيلومتر (صور)
الأقصر تنتهي من إزالة معوقات محور السوفوتيل السياحي بطول 11 كيلومتر (صور)
الأقصر تنتهي من إزالة معوقات محور السوفوتيل السياحي بطول 11 كيلومتر (صور)

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