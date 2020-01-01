كريم فهمي يستمتع بالأجواء الصيفية قبل تصوير فيلم "ديدو"

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غازل النجم كريم فهمي جمهوره بصورة جديدة له عبر حسابه الرسمي بإنستجرام.



وظهر كريم بالصورة يستمتع بالأجواء الصيفية من الشاطئ وعلق قائلاً : ما قبل الرجوع لراكور ديدو



فيلم ديدو مأخوذ من فيلم Honey i Shrunk the Kids، وهذه الأفلام تم عملها بشكل كبير في هوليوود.



فيلم "ديدو" لديه نفس الروح لفيلم "كينج سايز" للفنان محمد هنيدي، لكن الفكرتين مختلفين تمامًا عن بعضهم البعض.



فيلم "ديدو"، من تأليف كريم فهمي، وإخراج عمرو صلاح وإنتاج كريم السبكي،والفيلم بطولة كريم فهمي، حمدي الميرغني،هشام ماجد، محمد ثروت،شيكو، بيومي فؤاد، أحمد فتحي، ريم مصطفي.