أحمد الشامي يهنئ هيثم شاكر بعيد ميلاده

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 09:54 م
احمد شامي
احمد شامي
نادين نجدي



نشر الفنان أحمد الشامي صورة للفنان هيثم شاكر، عبر خاصية الستوري بصفحته الرسمية بموقع تداول الصور والفيديوهات "انستجرام".

وعلق الشامي على الصورة قائلاً:"عيد ميلاد سعيد يا هيثم" ، وبهذه الطريقة عبر الشامي عن حبه لهيثم شاكر.


وكان هيثم شاكر، استرجع مؤخرا كواليس تسجيل أغنية أحلف بالله منذ 20 عامًا، حيث شارك جمهوره بفيديو ظهر من خلاله الفنان حميد الشاعرى والنجم الكبير حكيم والمطرب حسام حبيب، قائلاً: "فيديو من الأرشيف عمره 20 سنة تقريبًا أثناء عمل الماستر لأغنية أحلف الله الفيديو من تصوير المنتج فايز عزيز، يظهر فى الفيديو النجم حميد الشاعرى والنجم حكيم والنجم حسام حبيب ومهندسى الصوت أسامة الشيخ وفادى تمساح".

ويحضر المطرب هيثم شاكر لألبومه الجديد، وذلك بعد نجاح ألبومه الأخير الذى حمل اسم "معرفة قديمة"، وقرر هيثم اختيار أغانى متنوعة منها الرومانسية والدرامية والمقسوم، ومن المقرر أن يبدأ خلال الأيام المقبلة جلسات العمل الفعلية، يعقد جلسات عمل مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين لتنفيذ هذه الأغانى، مع هدوء انتشار فيروس كورونا.

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