بعد انهيال العروض عليه.. فايلر يرفض رحيل هذا اللاعب









حسم النادي الأهلي في الساعات القليلة الماضية موقفه النهائي من رحيل واحد من ناشئ الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وشهدت الفترة الماضية وصول العديد من العروض للتعاقد مع محمد فخري ناشئ القلعة الحمراء والذي تم تصعيده للفريق الأول منذ عدة أيام.





ورفض السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي فكرة رحيل فخري عن صفوف الفريق في نهاية الموسم الجاري لأنه قد يحتاج إليه الفترة المقبلة.





كما أكد فخرى أنه أغلق هذا الملف نهائيا ويفضل الاستمرار مع ناديه وبذل جهده للحصول على فرصة مشاركة مع الفريق الأول.





وأظهرت العديد من أندية الدوري المصري الممتاز اهتمام كبير بضم محمد فخري في الصيف أبرزها نادي مصر المقاصة والمقاولون العرب وإنبي وغيرها.



