سواريز يكشف حقيقة رحيل ميسي واحتمالية عودة نيمار إلى برشلونة

صرح الأوروجوياني لويس سواريز نجم برشلونة الإسباني أن الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز نجم إنتر ميلان الإيطالي لاعب عظيم وأكد أنه يريد الأفضل لبرشلونة كما كشف بأنه لا يرى الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد الفريق في فريق غير برشلونة.





وعن إمكانية عودة نيمار قال سواريز في تصريحات نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية: "الجميع يعرف نيمار وحبه للنادي، الوضع الحالي يجعل قدومه صعباً لكن لا شيء مستحيل في كرة القدم".





وعن إمكانية التعاقد مع مارتينيز، علق سواريز قائلًا: "أدرك أن برشلونة بحاجة إلى مهاجم صريح، أنا أتقدم في السن وبحاجة إلى بديل في بضع الأحيان، هُناك حديث عن مارتينيز وهو لاعب عظيم، نحن نريد الأفضل معنا".





وعن مستقبل ميسي، صرح سواريز قائلًا: "لا أرى ميسي في غير برشلونة، قرار ميسي سيتخذه من أجل سعادته وعائلته، في بعض الأحيان عندما يخسر المرء يفكر في أي شيء، كوني صديقه أوصيه دائماً بأن يكون في المكان الذي يشعر فيه بالراحة، إذا كان سعيد في برشلونة عليه البقاء، إذا كان بحاجة إلى التغيير فسوف يعرف ما يحتاجه".





وأضاف: "أعتقد أن ميسي وعائلته سعداء في برشلونة، هو يريد أن يكون لديه مشروعاً فائزاً لكن هذا القرار يتخذه مع عائلته ووالده".



