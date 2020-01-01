"فيلم العيد بإذن الله".. أحمد زاهر فركش "زنزانه ٧"

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نشر الفنان أحمد زاهر صورة له من كواليس تصوير دوره في فيلم زنزانه" 7" مع الفنان نضال الشافعي وذلك عبر صفحتة الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".



وظهر "زاهر" في الصورة مع نضال الشافعي وإبنتة ملك أحمد زاهر في وذلك من كواليس تصوير الفيلم .



وعلق "زاهر" علي الصور قائلاً :"فركش زنزانه_٧ الحمدلله و الشكر لله و التوفيق من عندك يارب زنزانه_٧ فيلم العيد باذن الله نضال_الشافعي مايا_نصري عبير_صبري" منه_فضالي مدحت_تيخا ايهاب_فهمي#مني_الزرقاني احمد_التهامي حسام_موسي ابرام_نشات و العبدلله يارب



يشار إلي أن فيلم "زنزانة 7" من بطولة نضال الشافعى وأحمد زاهر ومايا نصرى وإيهاب فهمى ومنة فضالى وأحمد التهامى وعدد آخر من الفنانين.



ويجسد الفنان أحمد زاهر في الفيلم شخصية حربى، وهو شاب عادى يتعرض لأزمة يدخل بسببها السجن، كذلك يجسد الفنان نضال الشافعى شخصية "منصور"، والذى يدخل السجن أيضا بسبب إحدى القضايا، ومع مرور الأحداث، يلتقى المسجونان داخل "زنزانة 7"، ويشهد الفيلم أحداث صراع بينهما على مدار النصف ساعة الأولى .



يذكر ان "زنزانة سبعه" من تأليف حسام موسى، إخراج إبرام نشأت، وتدور أحداثه فى إطار من الأكشن والإثارة، ويشارك فى الفيلم عدد من الوجوه الجديدة وهم أيمن كشك، أشرف عبدالعزيز، ومنى منير، والفيلم كان يحمل اسم "المحترف" قبل تغييره