أسعار النفط تسجل أعلى مستوي منذ مارس الماضى بالختام

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 09:22 م
أسعار النفط
أسعار النفط
سجلت أسعار النفط أعلى مستوى منذ مارس الماضى بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء، بعد بيانات المخزونات الأمريكية واجتماع "أوبك+".

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة هبوط مفاجئ في مخزونات النفط في الولايات المتحدة بنحو 7.5 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي.

في حين استقر إنتاج الولايات المتحدة من النفط للأسبوع الثالث على التوالي.

ومن جانبه، قال وزير الطاقة السعودي إن "أوبك+" ستنتقل إلى المرحلة التالية من اتفاق خفض النفط مع تقليص الإمدادات بنحو 7.7 مليون برميل يوميًا بدءًا من أغسطس  المقبل، مع تعافي الطلب على الخام.

وكانت أوبك والحلفاء اتفقوا على خفض إنتاج الخام بنحو 9.7 مليون برميل بداية من مايو  الماضي مع انهيار الأسعار.

وكشف تقرير منظمة الدول المصدرة للنفط بالأمس عن انخفاض إنتاج الدول الأعضاء بنحو 1.9 مليون برميل في الشهر الماضي، كما رفعت تقديرات الطلب العالمي على الخام خلال العام الجاري.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود المستقبلية لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر أغسطس  بنسبة 2.3 بالمائة مسجلاً 41.20 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى لهذا العقد الأكثر نشاطاً منذ جلسة 6 مارس  الماضي.

وبحلول الساعة 6:50 مساءً بتوقيت جرينتش، صعد سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر سبتمبر  بنحو 1.9 بالمائة إلى 43.71 دولار للبرميل.

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