خاص - نجم إف سي مصر يكشف كواليس إصابته الخطيرة

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 09:05 م
بوابة الفجر
غدير أحمد

كشف علاء عطا ظهير أيمن نادي إف سي مصر، عن تفاصيل تعرضه للإصابة أثناء استعدادت فريقه لعودة لمنافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال عطا في تصريحات خاصة لـ "الفجر الرياضي":" تعرضت للإصابة في اليوم الخامس من عودة المران الجماعي للفريق، واتضح أنها تمزق في عضلة السمانة"

وتابع :" نحن فريق مميز للغاية، ولكن صاحبنا سوء الحظ في العديد من المباريات، وذالك يرجع إلى قلة خبرة لعديد من اللاعبين، وفي الوقت الحالي نحن نستعد لأي مواجهة".

وأكمل:" نأمل أن نظل في الدورى الممتاز للموسم القادم، وذالك بعد بذل الكثير من الجهد تحت قيادة خالد جلال".

وعن مثله الأعلي في الملاعب قال": مثلي الأعلى محلياً أحمد فتحي، وعالميًا دانى الفيس، ومن أفضل المدربين الذين تدربت معهم، طارق عبدالله المدير الفنى لنادى إنبى، وأدهم السلحدار في فريق الشباب البترولي، ومحمد صلاح في نادى مصر".

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علاء عطا الدورى المصري إف سي مصر

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