علي طرفاية: تركيا تشكل خطرًا على الأمن القومي لأمريكا

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 09:03 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي

قال علي طرفاية، المتخصص في الشأن الليبي، إن العديد من الدول أدركت خطر لعبة أردوغان الذي يعتمد على العديد من الجماعات الإرهابية بالمنطقة لتنفيذ مخططه.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد «أردوغان يسعى لتنفيذ مخطط استرداد ما يسميه بالإرث العثماني»، مشيرًا إلى أن أردوغان يحاول إيهام الولايات المتحدة أن روسيا تسعى للإضرار بمصالحها في ليبيا ليلعب على جميع الأطراف.

وأكد أن الدول الأوروبية بدأت تتفهم مخطط أردوغان في ليبيا، مشيرا إلى أن تركيا تشكل خطرًا على الأمن القومي الأمريكي، بعد تحالف مرتزقة أردوغان مع العناصر الإرهابية.

وتابع: «هناك إجماع دولي على حجم التهديدات الإقليمية والدولية التي يشكلها أردوغان، وروسيا والولايات المتحدة تنسقان لإيقاف هذه المخاطر»، مشيرًا إلى أن الأزمة لن تنتهي دون الاعتماد على الحل (الليبي – الليبي).


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البرلمان الليبي يدعو الجيش المصري للتدخل عسكريا في ليبيا

دعا مجلس النواب الليبي، القوات المسلحة المصرية للتدخل لحماية الأمن القومي الليبي والمصري إذا رأت أن هناك خطرا يطال الأمن القومي البلدين.

وتمثل مصر عمقا استراتيجيا لليبيا على كافة الأصعدة الأمنية والاقتصادية والاجتماعية على مر التاريخ، والاحتلال التركي يهدد ليبيا بشكل مباشر ودول الجوار مجلس النواب الليبي، حسبما أفادت منصة مداد نيوز.

ورحب البرلمان الليبي، بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في وقت سابق بحضور ممثلين عن القبائل الليبية، كما جدد تأكيده على ضرورة ضمان التوزيع العادل لثروات الشعب وعدم العبث بثروات الليبيين لصالح الميليشيات والمرتزقة، كما أكد أن التصدي للغزاة الأتراك يضمن استقلالية القرار الوطني الليبي ويحفظ سيادة ليبيا ووحدتها وثروات ومقدرات الشعب الليبي.

وقال المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، إن تدخل تركيا في ليبيا يسعى لتثبيت جماعة الإخوان والتنظيمات الإرهابية إلى جانب ابتزاز الاتحاد الأوروبي بورقة الهجرة غير الشرعية إضافة إلى السيطرة على النفط والغاز لإنقاذ اقتصاد تركيا المنهار.

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