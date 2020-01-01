أنشيلوتي: اللاعبين فقدوا الدافع والتركيز

أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق إيفرتون، أن لاعبي فريقه افتقدوا إلى الروح القتالية، بعد فقدان الأمل فى حجز معقد مؤهل لإحدي البطولات الأوروبية للموسم المقبل.





ويحتل إيفرتون المركز الـ11، في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم برصيد 45 نقطة، قبل ثلاث جولات على النهاية، لكنه ابتعد عن سباق التأهل إلى الدوري الأوروبي، وخسر 3-0 أمام ولفرهامبتون واندرارز، يوم الأحد الماضي، في ثالث مباراة على التوالي دون انتصار.





وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي قبل استضافة أستون فيلا، صاحب المركز قبل الأخير، غدا الخميس: "أوافق، كان الأداء سيئا في المباريات الـ3 الأخيرة. أولا، أعتقد أنه لم يكن لدينا الكثير من الوقت للتعافي بشكل صحيح".





وواصل مدرب ميلان وريال مدريد السابق: "ثانيا، افتقدنا الروح القتالية قليلا. ربما بسبب حقيقة أنه من الصعب للغاية بلوغ أحد المراكز المؤهلة لأوروبا، أعتقد أن اللاعبين فقدوا الدافع والتركيز بعض الشيء. كنت متفاجئا".





وتحدث أنشيلوتي مع لاعبيه بشأن نهجهم، قائلا: "هذا غير مقبول. نتوقع نهجا مختلفا وعقلية وشخصية مختلفة. جزء كبير من خصائص هذا النادي أن الجميع يريد رؤية اللاعبين يقاتلون. إنه الجزء الأكثر أهمية. عندما لا يوجد قتال من اللاعبين فلا يمثل ذلك خصائص هذا النادي".



