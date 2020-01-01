الدوري الإنجليزي - مانسشتر سيتي يفوز على بورنموث 2 / 1.. وتوتنهام يعبر نيوكاسل بثلاثية

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 08:57 م
مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
علي ماهر حلمى

حقق نادى مانسشتر سيتي فوزا صعبا على حساب نظيره نادى بورنموث بنتيجة هدفين مقابل هدف فى المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الإتحاد الدولي بمدينة مانشستر ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".

بينما حقق نادى توتنهام هوتسبير فوزا هاما خارج ارضه عبر حساب نظيره نادى نيوكاسل يونايتد بنتيجة ثلاث أهداف مقابل هدف فى المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب سانت جيمس بارك ليصعد للمركز الخامس بجدول ترتيب البطولة الإنجليزية برصيد 55 نقطة.

وتعادل نادى والفرهامبتون خارج ارضه أمام نظيره نادي بيرنلي بنتيجة هدف مقابل هدف ليصبح فى المركز السادس بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " برصيد 56 نقطة.

وبهذه النتيجة ظل نادي بيرنلي فى المركز العاشر برصيد 51 نقطة بجدول ترتيب البطولة الإنجليزية.

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مانشستر سيتي ديفيد سيلفا توتنهام بورنموث

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