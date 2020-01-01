ظهر في نيويورك.. ماهو فيروس غرب النيل؟

وجهت إدارة الصحة في مدينة نيويورك، تحذيرًا للسكان بعد اكتشاف إصابة عدد من البعوض بـ "فيروس غرب النيل" في جزيرة ستاتن وفي حي برونكس.





وأكدت الإدارة عدم وقوع إصابات بين الأشخاص حاليًا لكنها نبهت سكان المدينة على الإلتزام بالإجراءات الإحترازية اللازمة خاصة في موسم البعوض الذي يستمر من شهر إبريل وحتى شهر سبتمبر.





وترصد بوابة " الفجر" أبرز المعلومات عن فيروس غرب النيل في النقاط التالية:





1- فيروس غرب النيل يسمى "WNV".





2- تم إكتشاف فيروس غرب النيل للمرة الأولى في منطقة غرب النيل الفرعية في دولة أوغندا في شرق أفريقيا عام 1937 ميلاديًا.





3- فيروس غرب النيل هو عبارة عن فيروس منقول بالمفصليات ينقله البعوض وينتمي إلى جنس الفيروس المصفر "Flavivirus" ضمن فصيلة الفيروسات المصفرة.





4- يتواجد فيروس غرب النيل "الفيروس المصفر" في المناطق المُعتدلة والإستوائية من العالم.





5- قبل منتصف التسعينيات من القرن العشرين ظهر مرض فيروس غرب النيل بشكل مُتقطع فقط وكانت خطورته بسيطة على البشر.





6- في عام 1994 تفشى فيروس غرب النيل في الجزائر ووقعت حالات إصابة بإلتهاب الدماغ الناتجة عن فيروس غرب النيل.

7- في عام 1996 حدث أول تفشي كبير لمرض فيروس غرب النيل في رومانيا مع وقوع حالات إصابة كثيرة بمرض غزوي العصب.

8- في الوقت الحالي انتشر فيروس غرب النيل الآن على مستوى العالم.

9- تم إكتشاف أول حالة مصابة بفيروس غرب النيل في نصف الأرض الغربي في مدينة نيويورك في عام 1999 وعلى مدار الخمس السنوات التالية بعد ذلك.

10- انتشر فيروس غرب النيل في ال48 ولاية أمريكية المتجاورة وشمالًا إلى كندا وجنوبًا إلى جزر الكاريبي وأمريكا اللاتينية وانتشر فيروس غرب النيل أيضًا في أوروبا وراء البحر الأبيض المتوسط.

11- في عام 2012 في إيطاليا تم إكتشاف سُلالة جديدة من الفيروس.

12- يعتبر الآن مرض فيروس غرب النيل متوطن في قارة إفريقيا وآسيا وأستراليا والشرق الأوسط وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية والتي تعرضت لأحد أسوأ الأوبئة في عام 2012.

13- طريقة الإنتقال الرئيسية التي ينتقل بها فيروس غرب النيل هي من خلال الأنواع المُختلفة من البعوضيات حيث يُعتبر البعوض الناقل الرئيسي له.

14- الطيور هي أكثر إصابة بفيروس غرب النيل وتقوم بدور المضيف المستودع له وعلى وجه الخصوص العصفوريات التي تنتمي لأكبر رتبة من الطيور وهي " العصفوريات أو الجواثم ".