"الديهي" للمصريين عن سد النهضة: "الملف في أيادي لم تعرف التفريط.. اطمئنوا"

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 08:55 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، قال إن مصر طلبت إيضاحًا رسميًا عاجلًا من الحكومة الإثيوبية بشأن مدى صحة الأنباء عن بدء مليء خزان سد النهضة الإثيوبي.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأربعاء، أن وزارة الخارجية كمتحدث باسم الدولة المصرية تتعامل بشكل رسمي، والدولة تقدر تمامًا الغضب والقلق لدى المواطنين.

وتابع "الديهي"، أن رد وزارة الخارجية الإثيوبية والحكومة الإثيوبية على التساؤل المصري هو الفيصل، منوهًا بأن وزير الري الإثيوبي الذي أعلن عن بدء سد النهضة، هو نفسه الذي نفى المليء وأكد عبر وكالة الاسوشيتد برس، أن المياه هي تجمعات للأمطار، منوهًا بأن وكالة الانباء الإثيوبية الرسمية لم تصدر أي بيانات عن هذا الأمر حتى الآن.

وأردف، أن مصر كان من الممكن أن تقوم بالتوقيع على أي اتفاق بشان سد النهضة، ولكن الإدارة المصرية الحالية واعية وأمينة، وتبحث عن مصلحة الأجيال القادمة، ولا نقبل أي مزايدة على الدور المصري والقيادة، مضيفًا للشعب المصري: "اطمئنوا واصطفوا خلف القيادة السياسية اصطفاف وطني حقيقي، إدارة الملفات الاستراتيجية مثل سد النهضة، والحدود في أيادي لم تعرف التفريط والتراجع، ونحن قادرون على مجابهة جميع التحديات حال كنا في اصطفاف وطني، ولكن علينا أن نكتب أسماء نت خانوا الوطن".


أكدت مصادر، أن بيانًا مصريًا شديد اللهجة سيصدُر بعد قليل، ردًا على إعلان إثيوبيا مساء اليوم الأربعاء، بدء المرحلة الأولى من ملء خزان سد النهضة، دون اتفاق مع القاهرة والسودان.

وأضافت المصادر، في تصريحات خاصة إلى "الفجر"، أن الرد المصري سيكون قويًا، ويتضمن عددًا من النقاط المهمة في مواجهة الموقف الإثيوبي المتعنت والمخالف لجميع الاتفاقيات ومسار المفاوضات.

كان وزير الري والمياه والطاقة الإثيوبي سيليشي بيكيلي، قال في تصريحات اليوم الأربعاء: إن "عمليات ملء سد النهضة قد بدأت"، متابعًا: "المفاوضات بشأن سد النهضة مستمرة ليس للجيل الحالي فقط وإنما لصالح الأجيال القادمة.. تم الاتفاق على بعض النقاط خلال الاجتماع مع مصر والسودان".


اقرأ أيضًا..

التفاصيل الكاملة لكارثة بدء ملء خزان سد النهضة

فجر وزير المياه والري الإثيوبي سيليشي بيكيلي، مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن سد النهضة الذي تبنيه بلاده دون اتفاق مع مصر والسودان.

وأعلن وزير الري والمياه والطاقة الإثيوبي سيليشي بيكيلي، اليوم الأربعاء، بدء ملء وتخزين المياه في سد النهضة الإثيوبي رسميًا، وذلك بعد يومين من انتهاء جولة المفاوضات مع مصر والسودان، دون وصول الأطراف الثلاثة إلى أي اتفاق.


ونقل التلفزيون الإثيوبي عن وزير المياه والطاقة قوله: إن "عمليات ملء سد النهضة قد بدأت"، متابعًا: "المفاوضات بشأن سد النهضة مستمرة ليس للجيل الحالي فقط وإنما لصالح الأجيال القادمة.. تم الاتفاق على بعض النقاط خلال الاجتماع مع مصر والسودان".

وأكد الوزير الإثيوبي، أن المرحلة الأولى لملء السد تُقدر بـ 4.9 مليار متر مكعب.

أخبار تهمك

سواريز يكشف حقيقة رحيل ميسي واحتمالية عودة نيمار إلى برشلونة

منذ أقل من نصف ساعة

بيان مصري بعد قليل ردًا على إعلان إثيوبيا ملء سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

قرار عاجل من رئيس الوزراء بشأن حريق طريق الإسماعيلية

منذ حوالي 5 ساعات

الغندور يشن هجوما ناريا على شيكابالا بسبب ظهوره مع ميدو

منذ ساعة و 27 دقيقة

التفاصيل الكاملة لكارثة بدء ملء خزان سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يصدم جماهيره ويُقدم صفقة ذهبية إلى الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

بعد انهيال العروض عليه.. فايلر يرفض رحيل هذا اللاعب

منذ أقل من نصف ساعة

بـ 2 مليون دولار.. سعر صفقة الأهلي والزمالك الجديدة

منذ حوالي 5 ساعات

هدف الأهلي.. الزمالك يفشل في ضم نجم منتخب مصر

منذ حوالي 3 ساعات

شاهد| بـ"هوت شورت وتوب".. فتاة ليل ترقص داخل مسجد في قطر.. والسلطات تتكتم (معلومات وتفاصيل)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الذهب يرتفع في السوق المحلى وعيار 21 يسجل مستوى تاريخي

منذ حوالي 11 ساعة

الصحة: تسجيل 913 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و59 حالة وفاة

منذ نصف ساعة

التحريات تكشف ملابسات اقتحام شاب لمدينة الإنتاج الإعلامي

منذ حوالي 9 ساعات

باهر المحمدي يكشف حقيقة اقترابه من الأهلي والزمالك

منذ أقل من ساعة

الزمالك يصفع الأهلي ويقترب من ضم نجم الأحمر رسمياً

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول رد مصري على الاستفزازات الإثيوبية بشأن ملء سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:00 م

التفاصيل الكاملة لكارثة بدء ملء خزان سد النهضة

شاهد| بـ"هوت شورت وتوب".. فتاة ليل ترقص داخل مسجد في قطر.. والسلطات تتكتم (معلومات وتفاصيل)

02:35 م

الأهلي يصدم جماهيره ويُقدم صفقة ذهبية إلى الزمالك

04:33 م

قرار عاجل من رئيس الوزراء بشأن حريق طريق الإسماعيلية

05:15 م

عاجل.. أول رد مصري على الاستفزازات الإثيوبية بشأن ملء سد النهضة

06:21 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام