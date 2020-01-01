"الديهي" للمصريين عن سد النهضة: "الملف في أيادي لم تعرف التفريط.. اطمئنوا"

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قال الإعلامي نشأت الديهي، إن المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، قال إن مصر طلبت إيضاحًا رسميًا عاجلًا من الحكومة الإثيوبية بشأن مدى صحة الأنباء عن بدء مليء خزان سد النهضة الإثيوبي.



وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأربعاء، أن وزارة الخارجية كمتحدث باسم الدولة المصرية تتعامل بشكل رسمي، والدولة تقدر تمامًا الغضب والقلق لدى المواطنين.



وتابع "الديهي"، أن رد وزارة الخارجية الإثيوبية والحكومة الإثيوبية على التساؤل المصري هو الفيصل، منوهًا بأن وزير الري الإثيوبي الذي أعلن عن بدء سد النهضة، هو نفسه الذي نفى المليء وأكد عبر وكالة الاسوشيتد برس، أن المياه هي تجمعات للأمطار، منوهًا بأن وكالة الانباء الإثيوبية الرسمية لم تصدر أي بيانات عن هذا الأمر حتى الآن.



وأردف، أن مصر كان من الممكن أن تقوم بالتوقيع على أي اتفاق بشان سد النهضة، ولكن الإدارة المصرية الحالية واعية وأمينة، وتبحث عن مصلحة الأجيال القادمة، ولا نقبل أي مزايدة على الدور المصري والقيادة، مضيفًا للشعب المصري: "اطمئنوا واصطفوا خلف القيادة السياسية اصطفاف وطني حقيقي، إدارة الملفات الاستراتيجية مثل سد النهضة، والحدود في أيادي لم تعرف التفريط والتراجع، ونحن قادرون على مجابهة جميع التحديات حال كنا في اصطفاف وطني، ولكن علينا أن نكتب أسماء نت خانوا الوطن".





أكدت مصادر، أن بيانًا مصريًا شديد اللهجة سيصدُر بعد قليل، ردًا على إعلان إثيوبيا مساء اليوم الأربعاء، بدء المرحلة الأولى من ملء خزان سد النهضة، دون اتفاق مع القاهرة والسودان.



وأضافت المصادر، في تصريحات خاصة إلى "الفجر"، أن الرد المصري سيكون قويًا، ويتضمن عددًا من النقاط المهمة في مواجهة الموقف الإثيوبي المتعنت والمخالف لجميع الاتفاقيات ومسار المفاوضات.



كان وزير الري والمياه والطاقة الإثيوبي سيليشي بيكيلي، قال في تصريحات اليوم الأربعاء: إن "عمليات ملء سد النهضة قد بدأت"، متابعًا: "المفاوضات بشأن سد النهضة مستمرة ليس للجيل الحالي فقط وإنما لصالح الأجيال القادمة.. تم الاتفاق على بعض النقاط خلال الاجتماع مع مصر والسودان".





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التفاصيل الكاملة لكارثة بدء ملء خزان سد النهضة



فجر وزير المياه والري الإثيوبي سيليشي بيكيلي، مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن سد النهضة الذي تبنيه بلاده دون اتفاق مع مصر والسودان.



وأعلن وزير الري والمياه والطاقة الإثيوبي سيليشي بيكيلي، اليوم الأربعاء، بدء ملء وتخزين المياه في سد النهضة الإثيوبي رسميًا، وذلك بعد يومين من انتهاء جولة المفاوضات مع مصر والسودان، دون وصول الأطراف الثلاثة إلى أي اتفاق.





ونقل التلفزيون الإثيوبي عن وزير المياه والطاقة قوله: إن "عمليات ملء سد النهضة قد بدأت"، متابعًا: "المفاوضات بشأن سد النهضة مستمرة ليس للجيل الحالي فقط وإنما لصالح الأجيال القادمة.. تم الاتفاق على بعض النقاط خلال الاجتماع مع مصر والسودان".



وأكد الوزير الإثيوبي، أن المرحلة الأولى لملء السد تُقدر بـ 4.9 مليار متر مكعب.

