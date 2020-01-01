ياسر جلال يغازل جمهوره في أحدث ظهور
الأربعاء 15/يوليه/2020 - 09:11 م
فايقة محمد عادل
شارك الفنان ياسر جلال، جمهوره بصورة جديدة لها عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
وظهر ياسر بالصورة أثناء تكريمه بإحدي المهرجانات ، مرتدي بدلة باللون الأسود وعلق قائلاً: دخول مفاجيء مساء الفل علي كل الحبايب ، الجمهور الكبير يرد المساء .
يشار أنه تدوال الكثير من الأخبار بأن ياسر جلال اعتذر عن مسلسل "سيف الله خالد بن الوليد" ، المقرر عرضه في دراما رمضان 2021 .
يذكر أن آخر أعمال ياسر جلال، الدرامية كان مسلسل "الفتوة" الذي عرض رمضان الماضي ولاقى نجاحاً كبيراً، وشارك في بطولته مي عمر، أحمد صلاح حسني، رياض الخولى، أحمد خليل.
وظهر ياسر بالصورة أثناء تكريمه بإحدي المهرجانات ، مرتدي بدلة باللون الأسود وعلق قائلاً: دخول مفاجيء مساء الفل علي كل الحبايب ، الجمهور الكبير يرد المساء .
يشار أنه تدوال الكثير من الأخبار بأن ياسر جلال اعتذر عن مسلسل "سيف الله خالد بن الوليد" ، المقرر عرضه في دراما رمضان 2021 .
يذكر أن آخر أعمال ياسر جلال، الدرامية كان مسلسل "الفتوة" الذي عرض رمضان الماضي ولاقى نجاحاً كبيراً، وشارك في بطولته مي عمر، أحمد صلاح حسني، رياض الخولى، أحمد خليل.