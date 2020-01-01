ياسر جلال يغازل جمهوره في أحدث ظهور

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شارك الفنان ياسر جلال، جمهوره بصورة جديدة لها عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".



وظهر ياسر بالصورة أثناء تكريمه بإحدي المهرجانات ، مرتدي بدلة باللون الأسود وعلق قائلاً: دخول مفاجيء مساء الفل علي كل الحبايب ، الجمهور الكبير يرد المساء .



يشار أنه تدوال الكثير من الأخبار بأن ياسر جلال اعتذر عن مسلسل "سيف الله خالد بن الوليد" ، المقرر عرضه في دراما رمضان 2021 .



يذكر أن آخر أعمال ياسر جلال، الدرامية كان مسلسل "الفتوة" الذي عرض رمضان الماضي ولاقى نجاحاً كبيراً، وشارك في بطولته مي عمر، أحمد صلاح حسني، رياض الخولى، أحمد خليل.

