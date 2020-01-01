كارمن سليمان تستمتع بالأجواء الصيفية بصحبة زوجها

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 09:08 م
كارمن سليمان
كارمن سليمان
مي مرسي
شاركت الفنانة كارمن سليمان، صورة جمعتها بزوجها أثناء استمتاعهم بالأجواء الصيفية بأحد الشواطئ الخاصة، وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتبت "سليمان" تعليقا على الصورة قائله: "الذكريات التي نصنعها مع عائلتنا كل شئ"، وتفاعل الجمهور مع الصورة من خلال خاصية التعليقات وكانت أبرزها "يربي عجمالكم"،"ربنا يحفظكم"،"منورين يا كارمن".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة طارمن سليمان، طرحها لأغنية "بصاتك"،وهي من كلمات سامي علي،وألحان مصطفى جاد،وتوزيع ماز وإخراج أمير الرواني.

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