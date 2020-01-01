رسميا.. إثيوبيا تعتذر عن تصريحات بدء ملء سد النهضة وتؤكد استمرار المفاوضات

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 08:44 م
أرشيفية
أرشيفية
نقل التلفزيون الإثيوبي الرسمي، منذ قليل، عن وزير المياه والري والطاقة، سيليشي بيكيلي، أن المفاوضات بشأن سد النهضة الكبير ستستمر مع مصر والسودان لمصلحة إثيوبيا.

وقال بيكيلي: "نعتذر عن سوء التفسير للتقرير السابق على صفحتنا على وسائل التواصل الاجتماعي (سد النهضة الكبير بدأ يملأ)"، مضيفا أن مفاوضات إثيوبيا بشأن سد النهضة ستعقد ليس فقط لصالح الجيل الحالي ولكن أيضًا لصالح الأجيال القادمة.

وأكد أن ملء السد سيتم وفقا لعملية البناء الطبيعية للسد، قائلا إن ارتفاع السد زاد من 525 إلى 560 هذا العام، والعام الماضي كان مستوى المياه 525 قدمًا، ومن المتوقع الآن أن يصل إلى 560 قدمًا.

البيان السابق:
وقد أعلن وزير الري والمياه والطاقة الإثيوبي سيليشي بيكيلي، اليوم الأربعاء، بدء ملء وتخزين المياه في سد النهضة الإثيوبي رسميًا، وذلك بعد يومين من انتهاء جولة المفاوضات مع مصر والسودان، دون وصول الأطراف الثلاثة إلى أي اتفاق.

وفق لما نقلته وسائل التلفزيون الإثيوبي عن وزير المياه والطاقة قوله: إن "عمليات ملء سد النهضة قد بدأت"، متابعًا: "المفاوضات بشأن سد النهضة مستمرة ليس للجيل الحالي فقط وإنما لصالح الأجيال القادمة.. تم الاتفاق على بعض النقاط خلال الاجتماع مع مصر والسودان".

وأكد الوزير الإثيوبي، أن المرحلة الأولى لملء السد تُقدر بـ 4.9 مليار متر مكعب.

رد وزارة الري السودانية:
كشفت وزارة الرى السودانية عن تراجع فى مستويات نهر النيل بما يعادل 90 مليون متر مكعب مما يؤكد إغلاق إثيوبيا بوابات سد النهضة، مشيرا الي رفضها لأى إجراءات أحادية الجانب يتخذها أى طرف قبل التوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة.

وقالت وزارة الرى السودانية، إنها سوف تتابع كافة التطورات والمستجدات بما يؤمن المصالح القومية السودانية.، يأتي ذلك نقلا عن شبكة سكاى نيوز‪.‬

‪رد وزارة الخارجية المصرية‬:
أكد المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن مصر تواصل متابعة المستجد حول ما إثارته أثوبيا في وسائل الإعلام، حيث طلبت إيضاحا رسميًا عاجلًا من الحكومة الإثيوبية بشأن مدى صحة بدء ملء خزان سد النهضة الإثيوبى.

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