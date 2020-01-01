هيدي كرم بإطلالة ساحرة في أحدث ظهور عبر إنستجرام

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غازلت النجمة هيدي كرم جمهورها بصورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.



وظهرت هيدي بالصورة بإطلالة مشرقة مرتدية شميز باللون الأصفر ، وتركت شعرها ااقصير بني اللون منسدلاً ، وعلقت : اذهب إلي الطبيعة.



يشار أن هيدي انضمت ضمن أبطال مسلسل "لؤلؤ" والذي يعد البطولة المطلقة للنجمة مي عمر ومقرر عرضه في دراما رمضان 2021 ، والذي تجسد خلاله شخصية تدعي داليا وستظهر خلاله زوجة النجم أحمد زاهر.



والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة هيدي كرم الدرامية مسلسل "الزوجة 18" ، وهو بطولة حسن الرداد، ناهد السباعي، سلوى خطاب، شيماء سيف، إيناس كامل، بيومي فؤاد، محمود البزاوى، محمود الليثي، آية سماحة، وهو من تأليف محمد أبو السعد، خالد أبو بكر، وليد أبو المجد، إخراج مصطفى فكرى.