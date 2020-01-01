عاطل يقتل عمته بنجع حمادي في قنا بسبب خلافات عائلية

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تمكنت الأجهزة الأمنية بنجع حمادي، شمالي محافظة قنا، كشف واقعة العثور على جثة مسنة، داخل منزلها بقرية الشاورية بنجع حمادي.

وكان مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء شريف عبدالحميد، تلقى اخطارًا، بالعثور على جثة مسنة يبلغ عمرها 80 عامًا، داخل منزلها بقرية الشاورية التابعة لمركز نجع حمادي.

وكشفت تحريات المباحث برئاسة المقدم حاتم حفني، وكيل فرع البحث الجنائي، أن هناك شبهة جنائية حول الواقعة، حيث أقدم نجل شقيق المجني عليها، بقتل عمته بعد التعدي عليها بالضرب المبرح بسبب خلافات عائلية وخلافات على مقتنيات في المنزل.

تم نقل الجثة إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات، التي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة، وضبط المتهم.



تطور اوضاع كورونا في مصر:



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الثلاثاء، عن خروج 569 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 25544 حالة حتى اليوم.

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وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 929 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 73 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 83930 حالة من ضمنهم 25544 حالة تم شفاؤها، و4008 حالات وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"