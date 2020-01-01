ضبط مصنع مخالف لمساحيق الغسيل المقلدة بالأردن

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 08:57 م
بوابة الفجر
 ضبطت كوادر مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، مصنعاً لتصنيع مسحوق الغسيل المخالف للقواعد الفنيّة الأردنية يحتوي على نحو 4 أطنان من مادة مسحوق الغسيل المخالفة والمقلدة لعلامات تجارية بالإضافة إلى ملصقات تحمل علامات تجارية معروفة.


وقالت مدير عام المؤسسة المهندسة عبير الزهير، إن الكوادر التفتيشية للمؤسسة ضبطت خلال المداهمة المنتجات والملصقات المخالفة، وهي عبارة عن 375 عبوة بحجم 10 كغم ومئات الملصقات المكتوب عليها إحدى العلامات التجاريّة المعروفة.


وأضافت أن المؤسسة ضبطت خلال الأسبوع الحالي عدداً من الأجهزة المنزليّة والكهربائية المخالفة، تنوعت بين الغسالات والثلاجات والجلايات، منها ما هو مقلّد لعلامات تجاريّة عبر وضع ملصقات ورقيّة وأخرى بلاستيكية تحمل علامات تجاريّة معروفة، في حين جرى ضبط مئات العبوات من مواد التعقيم وسوائل الجلي المخالفة، بالإضافة إلى حرامات مخالفة لبطاقة البيان من حيث الوزن.

وأكدت الزهير استمرار المؤسسة بعملها في ضبط المخالفات عن طريق جولاتها المستمرّة على الأسواق المحليّة بالتعاون مع الأجهزة الأمنيّة، مشددة على أن المؤسسة لن تتهاون بكل ما يهم صحّة وسلامة المواطن وتطبيق قانون المؤسسة الذي يفرض عقوبات مشددة على المخالفين تتراوح بين الغرامات التي قد تصل عشرة آلاف دينار والسجن لمدة عام بالإضافة إلى إتلاف المنتجات المخالفة وتحميل الجهة المخالفة أجور الإتلاف.


ودعت الزهير المواطنين إلى الإبلاغ عن أي منتجات مخالفة أو مقلدة عبر هاتف الشكاوى المباشر 065301243 أو إرسال شكاواهم وملاحظاتهم عبر تطبيق بخدمتكم أو إرسال رسائل على صفحة المؤسسة على فيسبوك @jsmo.gov.jo ، أو الموقع الإلكترونيّ للمؤسسة عبر الرابط: https://bit.ly/2O6n3Zq.

أخبار تهمك

عاجل.. أول رد مصري على الاستفزازات الإثيوبية بشأن ملء سد النهضة

منذ ساعتين و 53 دقيقة

الغندور يشن هجوما ناريا على شيكابالا بسبب ظهوره مع ميدو

منذ ساعة الا ربع

هدف الأهلي.. الزمالك يفشل في ضم نجم منتخب مصر

منذ ساعتين و 16 دقيقة

بعد اهتمام الأهلي بضمه.. الزمالك يقترب من تجديد عقد نجمه

منذ ساعة و 17 دقيقة

فرمان جديد من الخطيب بعد أزمته مع رئيس الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الذهب يرتفع في السوق المحلى وعيار 21 يسجل مستوى تاريخي

منذ حوالي 10 ساعات

بـ 2 مليون دولار.. سعر صفقة الأهلي والزمالك الجديدة

منذ حوالي 4 ساعات

التحريات تكشف ملابسات اقتحام شاب لمدينة الإنتاج الإعلامي

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك يصفع الأهلي ويقترب من ضم نجم الأحمر رسمياً

منذ حوالي 3 ساعات

التفاصيل الكاملة لكارثة بدء ملء خزان سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

رسميا.. إثيوبيا تعتذر عن تصريحات بدء ملء سد النهضة وتؤكد استمرار المفاوضات

منذ نصف ساعة

فايلر يطرد نجم الأهلي.. ويرفض طلب لجنة التخطيط

منذ يوم

قرار عاجل من رئيس الوزراء بشأن حريق طريق الإسماعيلية

منذ حوالي 4 ساعات

شاهد| بـ"هوت شورت وتوب".. فتاة ليل ترقص داخل مسجد في قطر.. والسلطات تتكتم (معلومات وتفاصيل)

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يصدم جماهيره ويُقدم صفقة ذهبية إلى الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

بيان مصري بعد قليل ردًا على إعلان إثيوبيا ملء سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:00 م

التفاصيل الكاملة لكارثة بدء ملء خزان سد النهضة

شاهد| بـ"هوت شورت وتوب".. فتاة ليل ترقص داخل مسجد في قطر.. والسلطات تتكتم (معلومات وتفاصيل)

02:35 م

قرار عاجل من رئيس الوزراء بشأن حريق طريق الإسماعيلية

05:15 م

الأهلي يصدم جماهيره ويُقدم صفقة ذهبية إلى الزمالك

04:33 م

عاجل.. أول رد مصري على الاستفزازات الإثيوبية بشأن ملء سد النهضة

06:21 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام