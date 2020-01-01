ضبط مصنع مخالف لمساحيق الغسيل المقلدة بالأردن

ضبطت كوادر مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، مصنعاً لتصنيع مسحوق الغسيل المخالف للقواعد الفنيّة الأردنية يحتوي على نحو 4 أطنان من مادة مسحوق الغسيل المخالفة والمقلدة لعلامات تجارية بالإضافة إلى ملصقات تحمل علامات تجارية معروفة.









وقالت مدير عام المؤسسة المهندسة عبير الزهير، إن الكوادر التفتيشية للمؤسسة ضبطت خلال المداهمة المنتجات والملصقات المخالفة، وهي عبارة عن 375 عبوة بحجم 10 كغم ومئات الملصقات المكتوب عليها إحدى العلامات التجاريّة المعروفة.









وأضافت أن المؤسسة ضبطت خلال الأسبوع الحالي عدداً من الأجهزة المنزليّة والكهربائية المخالفة، تنوعت بين الغسالات والثلاجات والجلايات، منها ما هو مقلّد لعلامات تجاريّة عبر وضع ملصقات ورقيّة وأخرى بلاستيكية تحمل علامات تجاريّة معروفة، في حين جرى ضبط مئات العبوات من مواد التعقيم وسوائل الجلي المخالفة، بالإضافة إلى حرامات مخالفة لبطاقة البيان من حيث الوزن.





وأكدت الزهير استمرار المؤسسة بعملها في ضبط المخالفات عن طريق جولاتها المستمرّة على الأسواق المحليّة بالتعاون مع الأجهزة الأمنيّة، مشددة على أن المؤسسة لن تتهاون بكل ما يهم صحّة وسلامة المواطن وتطبيق قانون المؤسسة الذي يفرض عقوبات مشددة على المخالفين تتراوح بين الغرامات التي قد تصل عشرة آلاف دينار والسجن لمدة عام بالإضافة إلى إتلاف المنتجات المخالفة وتحميل الجهة المخالفة أجور الإتلاف.









ودعت الزهير المواطنين إلى الإبلاغ عن أي منتجات مخالفة أو مقلدة عبر هاتف الشكاوى المباشر 065301243 أو إرسال شكاواهم وملاحظاتهم عبر تطبيق بخدمتكم أو إرسال رسائل على صفحة المؤسسة على فيسبوك @jsmo.gov.jo ، أو الموقع الإلكترونيّ للمؤسسة عبر الرابط: https://bit.ly/2O6n3Zq.