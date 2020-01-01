هنا الزاهد تشعل "إنستجرام" بصورة مفتوحة من الظهر

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شاركت الفنانة هنا الزاهد، صورة من أحدث جلسات تصوير لها أثناء استمتاعها بالأجواء الصيفية، وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت "الزاهد" بنظارة شمس، وفستان مفتوح من ناحية الظهر، وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وكتبت هنا الزاهد تعليقا على الصورة، قائله: "المتعة الحقيقية هي على الشاطئ وفي لقاء مع الماء ومع الطريقة التي يشفي بها الرمال الروح"، وتفاعل الجمهور مع الصورة من خلال خاصية التعليقات وكانت أبرزها "أجمل فنانة بمصر ربنا يحفظك يا أجمل هنا"،"إيه يعم الحلاوة ديه احلوينا".



يذكر أن آخر أعمال الفنانة هنا الزاهد، تقديمها لبرنامج "هزر فزر" وهو برنامج ترفيهي يتم استضافة فيه عدد من النجوم وإجراء مسابقات بينهم.