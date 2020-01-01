هل يشتري الزمالك ميسي؟.. تعرف على سعر الساحر الأرجنتيني في سوق الانتقالات

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 08:35 م
ميسي
ميسي
علاء خليف

أعلن المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه بإمكانه شراء الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة وضمه للقلعة البيضاء، في تصريحات آثارت جدل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

وقال مرتضى عبر برنامج "زملكاوي" على شاشة قناة الزمالك: "الإقبال على عمل عضويات فرع أكتوبر تاريخية وغير متوقعة وجمعنا ما يقارب من ربع مليار جنيه مع فتح باب العضويات، وبإمكاني شراء ميسي الآن".

وتعد القيمة التسويقية للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ضخمة للغاية وتفوق الإمكانيات المالية لنادي الزمالك، وذلك بالإضافة للراتب الكبير الذي يحصل عليه هداف برشلونة، والذي سيكون صعب على إدارة القلعة البيضاء توفيره.

وتبلغ القيمة التسويقية لنجم برشلونة ليونيل ميسي وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت" الشهير، 112 مليون يورو وهو مبلغ ضخم للغاية، كما تبلغ قيمة الراتب الشهري للنجم الأرجنتيني مع النادي الكتالوني حاليًا 8.5 مليون يورو، وهو ما لن يستطيع النادي الزمالك توفيره بالتأكيد خاصة وأنه يفوق الإمكانيات المالية للنادي.

يذكر أن القيمة التسويقية للاعبي الزمالك تبلغ 16.6 مليون يورو، بينما أغلي لاعب في القلعة البيضاء التونسي فرجاني ساسي وتصل قيمته لـ 2 مليون يورو، يليه طارق حامد 1.20 مليون يورو، محمود علاء وتبلغ قيمته 950 ألف يورو.

وبناءًا على الأرقام المذكورة أعلاه والقيمة الضخمة للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، والراتب الكبير الذي يتقاضاه مع النادي الكتالوني، بالإضافة للعروض الضخمة التي تلقاه نجم البرسا خلال السنوات الماضية بمبالغ فلكية من عمالقة أوروبا، يؤكد أن تصريح مرتضى منصور مجرد "مزحه" من رئيس الزمالك ولا يمت للواقع بصلة.

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