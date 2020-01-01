8 معلومات حول أكبر مشروع زراعي لإنتاج السكر في المنيا

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 08:36 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي - كلينتون يسرى
كشفت شركة القناة للسكر، عن توقيع اتفاق مع شركة الدياب لاستصلاح الأراضي من أجل استصلاح 181 ألف فدان بمحافظة المنيا وذلك ضمن خطة الشركة لاقامة أكبر مشروع صناعي زراعي في مصر بمنطقة غرب المنيا الذى يهدف الى اقامة اكبر مصنع سكر.
الفجر خلال السطور التالية ترصد 8 معلومات عن أكبر مشروع زراعي صناعي لإنتاج السكر بالمنيا
- تم توقيع الاتفاق الأول بين شركة القناة وشركة الدياب لاستصلاح الأراضي من أجل البداية فى المرحلة الأولى باستصلاح 100 ألف فدان من أصل 181 ألف فدان وذلك بحضور اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، وإسلام سالم، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة القناة للسكر، وأحمد دياب، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة الدياب لاستصلاح الأراضي.
- يقام المشروع بين شركة السكر وشركة الدياب لاستصلاح الأراضي على مدار ثلاثة أعوام.
- يأتي الهدف من إقامة أكبر مشروع زراعي صناعي في مصر منذ عام 1950 هو تدشين أكبر مصنع للسكر فى مصر والشرق الاوسط إنتاجية 900 ألف طن سنويًا الذى يقام على مساحة240 فدان فضلا استزراع واستصلاح 181 ألف فدان من الأراضي الصحراوية
- وينص العقد المبرم بين الطرفين، على تنفيذ عمليات تكسير للتربة بإجمالي مساحة 100 ألف فدان، وعمليات جمع والتقاط الأحجار الناتجة عن تكسير التربة لمساحة 17 ألف فدان، وعمليات نقل تربة في حدود 10 مليون متر3 بمساحة 100 ألف فدان، وتنتهي عمليات الاستصلاح بالحرث السطحي لذات المساحة.
- التقنيات التي يجري استخدامها في عمليات استصلاح الأراضي ضمن المشروع تعتبر هي الأولى من نوعها التي يجري استخدامها بالمنطقة
- يعمل المشروع على خفض عجز ميزان المدفوعات للواردات الزراعية بقيمة 200 مليون دولار، وتقليل الفجوة بين إنتاج واستهلاك السكر والتي تصل إلى 1.1 مليون طن سنويًا بنسبة 80%، فضلا عن توفير الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
- الخطة تهدف الى وصول مصنع السكر للطاقة الإنتاجية القصوى خلال عام 2022.
- تكلفة إقامة أكبر مصنع لإنتاج السكر واستصلاح 181 ألف فدان تصل بشكل مبدئي الى نحو مليار دولار.

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مصنع صناعة سكر تنمية المنيا

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