أحمد حاتم يتلقى هذه الهدية من زوجته

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شارك الفنان أحمد حاتم جمهوره بصورة جديدة له عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام.



وجاءت الصورة هديه تلقاها من زوجته رسمتها له وعلق عليها قائلا : زوجة مبدعة ، ولاقت الصورة تفاعل الكثير من محبيه وعلق أحد المتابعين قائلاً ربنا يوفقك يا نجم.



والجدير ذكره أن فيلم "الغسالة" آخر أعمال أحمد حاتم مشاركة العديد من الفنانين كضيوف، ويأتى على رأس قائمة ضيوف الشرف الفنانة شيرين رضا ‏إضافة إلى الفنان على الطيب ومحمود الليثى ومحمد ثروت وجيلان علاء ومصطفى ‏هريدى، وسامى مغاورى‎.‎



فيلم "الغسالة" تأليف عادل صليب، إخراج عصام عبد الحميد، وإنتاج سينرجى فيلمز ‏ونيو سينشرى وأفلام مصر العالمية، ويشارك فى بطولته أحمد حاتم هنا الزاهد ‏ومحمود حميدة ومحمد سلام وأحمد فتحى وطاهر أبو ليلة وعدد آخر من الفنانين ‏الشباب، وكان الفيلم مرشح للعرض فى موسم عيد الفطر الماضى قبل الغائه بسبب ‏اغلاق دور العرض للوقاية من كورونا‎.‎