مستقبل وطن الفيوم يبدأ دعايته لأدارة الحملة الانتخابية لأعضاء الحزب بمجلس الشيوخ

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نظم حزب مستقبل وطن، بمحافظة الفيوم، اجتماعين لاعضاء الامنات النوعية أحدهما بمركز بمركز ابشواي والآخر بمركز طامية، لبحث آليات عمل وإدارة الحملة الإنتخابية لمرشحى أعضاء الحزب لمجلس الشيوخ، وذلك بحضور المهندس عبد القادر الجارحى، أمين الحزب بمحافظةالفيوم، والنائب يوسف الشاذلى، أمين تنظيم الحزب بالمحافظة ومرشحى الحزب علي مقاعد الفردى، الكابتن وليد هويدى، والمهندس عمرو ابو السعود، والمهندس حاتم المليجى .



أوضح المهندس عبد القادر الجارحى، عن ثقته فى مرشحى الحزب لما يتمتعوا به من سيرة طيبه بين الشارع الفيومى مشيرا الي التحديات التى تواجهة الانتخابات فى ظل الظروف التى يمر بها العالم، مؤكدا الي أن الحزب قد وضع خطط من اجل الاستعدادات للانتخابات فى اطار الالتزام بالإجراءات الاحترازية واننا نضع ثقتنا فى أعضاء الحزب بالمراكز والقرى للتغلب على عنصر الوقت الضيق.



فيما أشار الشاذلي، إلى أن القواعد الحزبية لمستقبل وطن متواجدة بشكل كامل مع الشارع الفيومي وأن أمانة الحزب بالفيوم تعمل على قلب رجل واحد دعمًا لمرشحي الحزب فى إنتخابات مجلس الشيوخ.



فيما أعرب المرشحين عن سعادتهم بثقة الحزب فيهم وثقة الشارع الفيومى فيهم، وكل الأمل أن تحظى مصر بمجلس للشيوخ يتناسب وحجم المخاطر والتحديات التى تحيط بنا، ليتفرغ مجلس النواب للتشريع والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، ومن ثم تتضافر جهود الشيوخ والنواب فى دعم وتعزيز مسيرة الوطن والمواطن .









تلقي طلبات الترشيح لمجلس الشيوخ فى الانتخابات المقرر عقدها خلال شهر اغسطس القادم تقدم السيد ياسر حجاج سليمان امين شئون العلاقات الحكومية بأمانة الحزب بالفيوم بأوراق مرشحي حزب مستقبل وطن للمقاعد الفردية عن دائرة محافظة الفيوم أمام محكمة الفيوم الابتدائية حيث تولي انهاء الإجراءات القانونية اللازمة لمرشحي الحزب علي المقاعد الفردية



وكانت قائمة الفردي لمرشحي الحزب بالفيوم قد ضمت المرشحين للمقاعد الفردية وهم المهندس عمرو نبيل أبوالسعود البرلماني السابق بالمحافظة، بالإضافة إلى وليد هويدى ويشغل منصب المدير الادارى لنادي مصر المقاصة بالإضافة إلى المحامي حاتم المليجى برلماني سابق



وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت عن فتح باب طلبات الترشح لخوض انتخابات مجلس الشيوخ، اعتبارًا من اليوم السبت 11 يوليو الجاري، حتى السبت 18 يوليو من التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، ما عدا اليوم الأخير حتى الثالثة مساء، بمقر المحاكم الابتدائية.