سامسونج تتوقع موعد إطلاق شبكات الجيل السادس 6G

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 08:20 م
بوابة الفجر
لم تصل تقنيات شبكات الاتصالات الجيل الخامس 5G إلى معظم دول العالم، إلا أن أبحاث سامسونج لا تتوقف، وتتوقع أن تحقق سبقاً في إطلاق شبكات الجيل السادس 6G قبل عامين من موعدها المخطط نظرياً، أي في 2028.

مع أن شبكات الجيل الخامس توفر سرعة وموثوقية عالية للغاية تفوق بمراحل ما كانت تقدمه الجيل الرابع، إلا أن الجيل السادس سيكون أفضل بكثير.

تتوقع سامسونج أن تصل سرعة شبكات الجيل السادس في ذروتها إلى 1000 غيغابت في الثانية، أي نحو 50 مرة أكبر من الجيل الخامس، وعلى مستوى المستخدم الواحد فإنه سيتمكن من الحصول على سرعة حتى 1 غيغابت في الثانية.

وتشمل تحسينات الجيل السادس جودة تغطية الأجهزة ضمن نفس المنطقة، حيث أنها ستصبح أفضل 10 مرات لتتصل مع الأجهزة الموجودة في الكيلومتر المربع الواحد.

وعلى مستوى آخر، فإن وقت الاستجابة سيحصل على تحسين كبير ليكون أقل من 100 ميكروثانية، وهو أفضل بنحو 100 مرة مما توفره الجيل الخامس. وأيضاً سيكون أوفر في استهلاك الطاقة بنحو الضعف.

هذه التطورات الكبيرة في أداء شبكات الاتصال ستسمح بتطوير نوع جديد من أجهزة الواقع الممتد وتحوي شاشات تملك 16 مليون بكسل.

يتوقع أن تبدأ الجهات ذات العلاقة في العام القادم وضع المعايير الدولية لتقنية الجيل السادس، على أن يبدأ الاستخدام التجاري لها ووضعها قيد التطبيق في عام 2028، وستنتشر على نطاق واسع دولياً عام 2030.

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