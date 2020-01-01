فنانة بحرينية ترتدي الحجاب وتقرأ القرآن عقب انتشار صور فاضحة لها

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 08:54 م
بوابة الفجر
مي مرسي
شاركت الفنانة البحرينية حنان رضا،فيدو عبر "سناب شات" وهي ترتدي الحجاب وتتلو بعض آيات القرآن الكريم وتعجب الجمهور من ذلك بسبب إثارتها الجدل الفترة الأخيرة بسبب انتشار صور فاضحة لها.

وكانت "رضا" تقرأ بعض آيات القرآن وهي قول الله تعالى: "ويَٰقَوۡمِ لَآ أَسۡ‍َٔلُكُمۡ عَلَيۡهِ مَالًاۖ إِنۡ أَجۡرِيَ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِۚ وَمَآ أَنَا۠ بِطَارِدِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْۚ إِنَّهُم مُّلَٰقُواْ رَبِّهِمۡ وَلَٰكِنِّيٓ أَرَىٰكُمۡ قَوۡما تَجۡهَلُونَ، وَيَٰقَوۡمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ ٱللَّهِ إِن طَرَدتُّهُمۡۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ".


وكانت قد انتشرت صور للفنان حنان رضا، عقب نشر صور فاضحة لها بشكل خاطئ عبر تطبيق "سناب شات"، مما جعلها تتصدر مؤشرات البحث.

وردت "رضا" على ما حدث قائله: "الخطأ ‏الذى حصل من شوى أعتذر عنه وأنا فنانة محترمة وأحترم أسرتى وبلدى ‏وعاداتى وتقاليدى، والكل يعرف حنان رضا شخصية محترمة ومحتشمة لا ‏أتبع أساليب مبتذلة للشهرة لأنها لا تعنيلى أصلا..أتمنى يلى كبروا الصورة يمسحون الصورة لأن لازم تسترون على ‏أخواتكم وبناتكم وأنا بنتكم اللى عمرها ما خدشت الحياء، والصورة كانت ‏ستبعث لصديقاتى المقربات اللى معاى بالشاليه.. أرجو قبول اعتذارى ‏ومسح الصورة من أجهزتكم".‎

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