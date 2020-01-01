الغندور يشن هجوما ناريا على شيكابالا بسبب ظهوره مع ميدو

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 08:30 م
بوابة الفجر
أحمد السيد

شن الإعلامي خالد الغندور مقدم برنامج زملكاوي، هجوما ناريا على محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قبل ظهوره ببرنامج "أوضة اللبس" مع أحمد حسام ميدو.

وكتب خالد الغندور عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : لاعبي الزمالك بتروح قنوات آخرى و يتم الموافقة عليها و تخرج من المعسكر وهي لسه لم تظهر في قناة النادي وعلامة استفهام كبيرة بالنسبة  لي".

وتعجب خالد الغندور من ظهور شيكابالا على قناة النهار بسبب وعد رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور بظهور قائد الفريق في برنامج زملكاوي خلال الفترة الأخيرة وذلك لم يتحقق.

وقد حصل محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق على إذن من المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، بالتواجد في برنامج ميدو خلال حلقة اليوم على قناة النهار.

أخبار تهمك

الزمالك يصفع الأهلي ويقترب من ضم نجم الأحمر رسمياً

منذ حوالي 3 ساعات

التفاصيل الكاملة لكارثة بدء ملء خزان سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

بعد اهتمام الأهلي بضمه.. الزمالك يقترب من تجديد عقد نجمه

منذ ساعة و 14 دقيقة

بيان مصري بعد قليل ردًا على إعلان إثيوبيا ملء سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

قرار عاجل من رئيس الوزراء بشأن حريق طريق الإسماعيلية

منذ حوالي 4 ساعات

هدف الأهلي.. الزمالك يفشل في ضم نجم منتخب مصر

منذ ساعتين و 13 دقيقة

الغندور يشن هجوما ناريا على شيكابالا بسبب ظهوره مع ميدو

منذ 42 دقيقة

الأهلي يصدم جماهيره ويُقدم صفقة ذهبية إلى الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

بـ 2 مليون دولار.. سعر صفقة الأهلي والزمالك الجديدة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الذهب يرتفع في السوق المحلى وعيار 21 يسجل مستوى تاريخي

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. إثيوبيا تتراجع وتنفي بدء ملء سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يطرد نجم الأهلي.. ويرفض طلب لجنة التخطيط

منذ يوم

التحريات تكشف ملابسات اقتحام شاب لمدينة الإنتاج الإعلامي

منذ حوالي 8 ساعات

فرمان جديد من الخطيب بعد أزمته مع رئيس الزمالك

منذ ساعة و نصف

عاجل.. أول رد مصري على الاستفزازات الإثيوبية بشأن ملء سد النهضة

منذ ساعتين و 50 دقيقة

شاهد| بـ"هوت شورت وتوب".. فتاة ليل ترقص داخل مسجد في قطر.. والسلطات تتكتم (معلومات وتفاصيل)

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:00 م

التفاصيل الكاملة لكارثة بدء ملء خزان سد النهضة

شاهد| بـ"هوت شورت وتوب".. فتاة ليل ترقص داخل مسجد في قطر.. والسلطات تتكتم (معلومات وتفاصيل)

02:35 م

قرار عاجل من رئيس الوزراء بشأن حريق طريق الإسماعيلية

05:15 م

الأهلي يصدم جماهيره ويُقدم صفقة ذهبية إلى الزمالك

04:33 م

عاجل.. أول رد مصري على الاستفزازات الإثيوبية بشأن ملء سد النهضة

06:21 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام