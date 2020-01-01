الغندور يشن هجوما ناريا على شيكابالا بسبب ظهوره مع ميدو





شن الإعلامي خالد الغندور مقدم برنامج زملكاوي، هجوما ناريا على محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قبل ظهوره ببرنامج "أوضة اللبس" مع أحمد حسام ميدو.





وكتب خالد الغندور عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : لاعبي الزمالك بتروح قنوات آخرى و يتم الموافقة عليها و تخرج من المعسكر وهي لسه لم تظهر في قناة النادي وعلامة استفهام كبيرة بالنسبة لي".





وتعجب خالد الغندور من ظهور شيكابالا على قناة النهار بسبب وعد رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور بظهور قائد الفريق في برنامج زملكاوي خلال الفترة الأخيرة وذلك لم يتحقق.





وقد حصل محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق على إذن من المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، بالتواجد في برنامج ميدو خلال حلقة اليوم على قناة النهار.



