أرتيتا يُعلن تشكيل آرسنال لمواجهة ليفربول في الدوري الإنجليزي

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 08:24 م
بوابة الفجر
أحمد عصام
أعلن ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال، عن التشكيل الأساسي الذي سيخوض مباراته أمام فريق ليفربول في اللقاء الذي سيجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. 

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي:-

حراسة المرمى: مارتينز 

خط الدفاع: هولدينج ، دافيد لويز ، تيرني ، سواريس. 

خط الوسط: توريرا ، شاكا ، نيلسون ، ساكا ، نيكولاس بيبي. 

خط الهجوم: الكسندر لاكازيت. 

ويحتل فريق أرسنال في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 50 نقطة.

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