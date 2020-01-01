دي خيا: مانشستر يونايتد في طريق العودة لحصد الألقاب

أكد الإسباني ديفيد دي خيا، حارس مانشستر يونايتد، أنه سعيد بالتواجد في صفوف الفريق الإنجليزي، مشيرا إلى أن فريق قادر على العودة مجددا إلى الصدارة وحصد الألقاب.

وفي مقابلة مع شبكة (دي أي زد إن)، أوضح دي خيا قبل المباراة المرتقبة في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام تشيلسي الأحد، أنه سعيد باللعب بقميص النادي الإنجليزي، الذي خاض معه قرابة 400 مباراة حتى الآن.

وأعرب النجم الإسباني عن ثقته في قدرة الشياطين الحمر على العودة مجددا إلى الصدارة وحصد الألقاب.

كما عبّر دي خيا (29 عاما) عن فخره بالمسيرة التي سطرها حتى الآن مع النادي الإنجليزي.

وفي هذا الصدد، قال حارس المرمى الدولي الاسباني "مرت أعوام عديدة على وجودي في نادٍ على أعلى مستوى، أنافس بشكل جيد للغاية".

وفي التاسع من يوليو الجاري، أصبح النجم الإسباني أكثر لاعب مولود خارج بريطانيا ارتداء لقميص مانشستر يونايتد في تاريخ النادي الإنجليزي، بعد خوضه لقاء أستون فيلا.