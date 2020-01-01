بقيادة صلاح.. ثلاثي الرعب يقودون هجوم ليفربول ضد آرسنال

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، عن التشكيل الأساسي الذي سيخوض مباراته أمام آرسنال في اللقاء الذي سيجمع بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-





حراسة المرمى: أليسون.





خط الدفاع: الكسندر ارنولد - فان دايك - جوميز - روبرتسون.





خط الوسط: فابينهو - اوكسيلد تشامبرلين- فينالدوم.





خط الهجوم: محمد صلاح - ساديو ماني - روبرتو فيرمينيو.





وكان ليفربول قد تعادل في المباراة الماضية مع بيرنلي بنتيجة هدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت على ملعب أنفيلد.



